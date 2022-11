Oriana Marzoli, chi è l’ex fidanzato Ivan Gonzalez: età, Uomini e Donne, fidanzata, foto e Instagram

Nuovi colpi di scena nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti anche la spagnola Oriana Marzoli, ex fidanzata di Ivan Gonzalez. Lui lo conosciamo perchè ha partecipato come tronista a Uomini e Donne, ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più: dal lavoro alla vita privata. Cosa fa oggi, è fidanzato?

Cosa sappiamo di Ivan Gonzalez

Ivan Gonzalez è nato a Cadice ma vive da qualche anno a Madrid, in Spagna. È nato il 17 gennaio 1992 ed è quindi del segno zodiacale del Capricorno. La sua infanzia non è stata semplicissima: ha vissuto fin da bambino con i nonni ed ha avuto la possibilità di conoscere i genitori reali solo all’età di 18 anni. Questo episodio ovviamente ha toccato tantissimo il giovane tronista di Uomini e Donne, facendo crescere Ivan come un ragazzo forte e determinato.

Le sue passioni

Come riportato nella scheda ufficiale pubblicata sul sito di Uomini e Donne Ivan si considera un ragazzo più maturo della sua età, ma per molti versi ancora bambino. Tra le sue passioni troviamo le moto, le auto e la forma fisica, allenandosi ogni giorno in palestra. Tra gli altri interessi di Ivan Gonzalez la bachata ed il ballo in generale.

La partecipazioni ai reality

Ivan Gonzalez, prima di approdare in Italia, ha partecipato a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, poi a Temptation Island Vip e nel 2020 al GF VIP in Italia. Durante il suo percorso a Uomini e Donne, ha scelto la bella Sonia Pattarino. La loro relazione ha avuto degli alti e bassi, ma poi è finita definitivamente.

Chi è la fidanzata, vita privata

Ivan Gonzalez ha avuto molti flirt. Ha avuto una storia con Paola Caruso, poi con Sonia Pattarino e con Oriana Marzoli, pronta ad entrare nella casa del GF VIP. Ora, però, sembrerebbe essere single.

Ivan Gonzalez punta tutto su Instagram

Il profilo Instagram ufficiale di Ivan Gonzalez è @ivangoonzalez_ ed è seguitissimo, vanta oltre 1 milione di followers.