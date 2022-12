Milena Miconi, chi è il marito Mauro Graiani: età, carriera, film, matrimonio, figlie, foto e Instagram

Mauro Graiani è il marito della show girl nonché nuova concorrente del Grande Fratello Vip Milena Miconi che stasera entrerà nella casa più spiata d’Italia. Ad accoglierla ci sarà ovviamente Alfonso Signorini, il conduttore del noto reality. Ma tornando a Milena cosa sappiamo sul marito? Ecco tutte le informazioni disponibili.

Cosa sappiamo su Mauro Graiani il marito di Milena Miconi

Mauro e Milena sono fanno coppia fissa da tantissimi anni. Lui, 59 anni, è un noto sceneggiatore e regista: tra le sue produzioni più importanti possiamo citare ad esempio la celebre fiction Rai Don Matteo. E’ diplomato in sceneggiatura e regia all’Istituto Europeo di Cinema e Teatro ed ha creato il soggetto della serie Gente di mare. Il nome di Mauro Graiani lo ritroviamo anche nel mondo della pubblicità o nel cinema (Poli Opposti, Mio Papà, Tutta un’altra vita, solo per fare qualche esempio) nonché tra i fondatori della 9MQ una società che raggruppa scrittori per progetti da destinare alla Tv, al cinema e al teatro.

La vita privata

Come detto la sua vita privata, sempre molto riservata e lontana dai riflettori, è legata a doppio filo con la showgirl Milena Miconi con la quale si è sposata dopo ben 18 anni di vita passata insieme. Il matrimonio è stato celebrato alle Terme di Caracalla con successivo banchetto nella Villa di Vejo. Dalla loro unione sono nate due figlie: Sofia che oggi ha 18 anni e Agnese che ne ha 11.

Il caso Pamela Prati

Mauro Graiani ha rivestito un ruolo molto importante in una fase delicata della carriera della compagna. Sì perché la Miconi suo malgrado era rimasta coinvolta nel caso del matrimonio fantasma di Pamela Prati. Inizialmente, ricorderete, la showgirl, ospite anche a Live – Non è la D’Urso, si era schierata dalla parte della Prati, difendendola, salvo poi prendere le distanze dall’intera vicenda lasciando la Aicos di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. La Prati è stata peraltro concorrente dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip, la stessa alla quale prenderà parte Milena Miconi.