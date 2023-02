Maddalena Corvaglia è fidanzata con Paolo Berlusconi? Età, carriera e vita privata

Maddalena Corvaglia sarà ospite negli studi televisivi di Verissimo questo pomeriggio, Silvia Toffanin ha promesso una puntata ricca di novità e sorprese. L’intervista si preannuncia inedita e peccaminosa, gli ultimi gossip parlano chiaro: la showgirl è fidanzata con Paolo Berlusconi. Sarà vero? Ecco tutto quello che sappiamo sulla loro storia.

Maddalena Corvaglia: età, carriera

Maddalena Corvaglia è un volto molto noto della tv italiana, è una famosa conduttrice e showgirl. È nata a Galatina il 12 gennaio del 1980 e oggi ha 43 anni. Nasce in Salento e ama la sua terra, la madre è un’insegnante di sostegno, mentre il padre verrà a mancare quando lei ha solo 15 anni. Sin da giovanissima entra nel mondo della tv, prima come Velina insieme ad Elisabetta Canalis a Paperissima e poi a Striscia la notizia. Viene subito notata per la sua bravura e da lì inizia il suo successo in Mediaset, che la porterà anche a partecipare e co-condurre Stranamore e Ciao Darwin. Cosa sappiamo sulla sua vita privata?

La Vita privata

Maddalena Corvaglia ha avuto diversi amori: una storia di 5 anni, dal 2002 al 2007 con Enzo Iacchetti e nel 2011 si sposa con Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi. Tra i due nasce la figlia Jamie Carlyn e i due si separano nel 20017. Da qui inizia qualche flirt minore, fino a quando irrompe nella sua vita Paolo Berlusconi. Tra i due c’è un rapporto molto stretto, un legame forte che in pochi si spiegano. Siete curiosi di saperne di più?

Maddalena è fidanzata con Paolo Berlusconi?

La domanda al centro del gossip è proprio questa: la showgirl e Berlusconi sono stati paparazzati insieme più e più volte, le ultime foto “incriminate” risalgono a quest’estate, quando i due hanno trascorso l’estate insieme nella bella Versilia. Non ci sono scatti in cui si baciano o scambiano effusioni, ma stanno sempre molto vicini e sembra esserci una grande intimità tra loro. Maddalena sui social si è arrabbiata: “Quando sarò innamorata sarò io a dirvelo“, infatti nessuno dei due ha confermato la relazione, ma non è stata neanche smentita. Forse vogliono rimanere un po’ nell’ombra, oppure sono soltanto grandi amici. Secondo alcune dichiarazioni indiscrete, pare che tra i due ci sia solo una profondissima amicizia, come se fossero una famiglia.