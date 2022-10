Crisi tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri? ‘Il matrimonio è giunto al capolinea’

Indiscrezioni del gossip, vorrebbero Elisabetta Canalis passare un momento di crisi nel propria relazione matrimoniale con Brian Perri, noto medico chirurgo statunitense. Sembrerebbe che si tratti proprio di una crisi matrimoniale, con la loro storia arrivata probabilmente al capolinea. Tutto questo, nonostante siano sposati dal 2014 e dalla relazione sia nata la piccola Skyler Eva. Una situazione che arriva nonostante la nota showgirl sarda ora viva stabilmente a Los Angeles, per stare accanto al marito.

I due si erano sposati otto anni fa ad Alghero, per poi trasferirsi negli Stati Uniti d’America in procinto della nascita di Skyler Eva Perri. Sulla questione, voci vicine alla coppia dicono: “Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione”. Crisi di relazione o momento di transizione? Addirittura amore finito? Sulla faccenda, i due interessati ancora non si sono esposti pubblicamente, forse anche per tutelare gli interessi della figlia.

Cosa sappiamo della crisi matrimoniale di Elisabetta Canalis?

Sulla situazione sentimentale della nota ex Velina di “Striscia la Notizia”, possiamo intuire qualcosa attraverso la visione del suo canale Instagram. L’ultima foto di Elisabetta con Brian Perri, anche insieme a Skyler Eva, risale ad agosto. Un indizio, che potrebbe indicare come in casa Perri-Canalis qualcosa stia succedendo. Una crisi all’alba di un decennio insieme, considerato come la Canalis e il noto medico statunitense si erano conosciuti a un party di Halloween nel 2012.

Fu un colpo di fulmine tra i due, tanto che nel 2014 ad Alghero, città natale di Elisabetta, convolarono a nozze. Una Canalis innamoratissima da subito, tanto da arrivare a trasferirsi stabilmente negli USA per lui. Dopo il trasferimento a Los Angeles, nel 2015 è stata data alla luce Skyler Eva, che oggi ha 7 anni. La famosa modella italiana, non ha però mai nascosto la voglia di tornare in Italia, magari una volta che il marito avrà finito la propria esperienza lavorativa negli States.