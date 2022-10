Emigratis, anticipazioni ultima puntata 19 ottobre 2022: ospiti di stasera

Tutto pronto, manca davvero poco alla nuova ed ultima puntata di “Emigratis — La resa dei conti”. Lo show, condotto dai due comici Pio e Amedeo, andrà in onda questa sera, mercoledì 19 ottobre. Per l’ultima puntata i comici hanno riservato ai telespettatori una sorpresa e saranno diversi gli ospiti che vedremo nel corso della puntata.

Cosa vedremo nell’ultima puntata di Emigratis in onda questa sera

La trasmissione segue lo sviluppo di un’idea sperimentata in precedenza dai due comici i quali mettono in scena le vacanze di due cafoni che sono in cerca di divertimento e che cercando di scroccare soggiorni a persone famose o comunque note al mondo dello spettacolo. In particolare, nell’ultima puntata di Emigratis che andrà in onda questa sera su Canale 5 i personaggi di “Bufalone” e “Messicano” interpretati dai comici Pio e Amedeo, da Los Angeles arriveranno a Las Vegas e avranno modo di incontrare, di conoscere il campione mondiale di boxe Mike Tyson. Ma non solo. Mike Tyson non sarà infatti l’unico ospite presente nella trasmissione.

Gli ospiti

Pio e Amedeo incontreranno anche la showgirl Elisabetta Canalis, il pilota di formula 1 Felipe Massa, Marvin Vettori, l’ex calciatore brasiliano Adriano. Insomma, quest’ultima puntata si preannuncia davvero ricca di allegria e colpi di scena, per un finale davvero in grande stile!