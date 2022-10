Emigratis, anticipazioni terza puntata 12 ottobre 2022: ospiti di stasera di Pio e Amedeo

Dopo il debutto e il successo delle prime puntate, è tutto pronto per il terzo e penultimo appuntamento con Emigratis – La Resa dei conti, il programma che vede come protagonisti Pio e Amedeo in giro per il mondo. Ma cosa succederà stasera? Tra risate e gag comiche assicurate.

Dove saranno stasera Pio e Amedeo

Pio e Amedeo, che vestono i panni di Bufalone e Messicano, questa sera saranno a Miami. Questa, infatti, è la città che farà da sfondo alle loro avventure comiche. Come sempre, incontreranno tanti volti noti del mondo dello spettacolo e il divertimento è assicurato su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa.

Chi sono gli ospiti della terza puntata

Tra gli ospiti della terza puntata troviamo:

Matteo Berrettini

Gianluca Vacchi

Fabio Fognini

Kun Aguero

Marco Mazzoli

Joseph Capriati

Andrea Damante

Martin Garrix

Carl Cox

Daniele Scardina

E ci saranno anche gli attori di Beautiful, soap opera di successo di Canale 5: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) e John McCook.

Quando va in onda l’ultima puntata e dove vedere le repliche

L’ultima puntata di Emigratis andrà in onda su Canale 5 mercoledì prossimo, il 19, sempre subito dopo Striscia la Notizia. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti sono disponibili in replica e in streaming sul portale Mediaset Play.