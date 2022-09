Emigratis 2022, tornano Pio e Amedeo: anticipazioni stasera, chi sono gli ospiti, orari e streaming

Una serata all’insegna della spensieratezza, del divertimento e delle risate? Ora su Canale 5 è possibile perché questa sera, in prima serata, torneranno Pio e Amedeo, i due comici diventati noti soprattutto per il loro programma ‘Emigratis’. E i due tornano con ‘Emigratis – La Resa dei conti’: nuove puntate, nuovi ospiti e nuovi sketch.

Cosa vedremo stasera a Emigratis su Canale 5

Pio e Amedeo, che ricopriranno il ruolo di due nuovi personaggi e cioè Bufalone e Messicano, gireranno diverse città e paesi. Dubai, Las Vegas, Brasile, Londra, Los Angeles, Parigi, infatti, faranno da sfondo alle loro avventure che, come nelle precedenti edizioni, coinvolgeranno vittime e ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport.

Chi sono gli ospiti, la presenza di Mike Tyson

Ecco gli ospiti che vedremo nel corso delle puntate:

Matteo Berrettini

Sfera Ebbasta

Mahmood

Gigio Donnarumma

Antonio Conte

Neymar

Katherine Kelly Lang

Dave Grutman

ElisabettaFranchi

Martin Garrix

Ronaldinho

Salt Bae

Felipe Massa

Fausto Leali

Daniele Scardina

Gianluca Vacchi

Paola Catapano

Marco Verratti

E ci sarà anche la legge dello sport mondiale, Mike Tyson.

Chi ci sarà stasera

Nel corso della prima puntata, tra gli ospiti, vedremo: Mahmood, Paola Catapano, Elisabetta Franchi, Roberto Gualtieri, Roberto Bolle, Ronaldinho, Sebastien Frey, Flavio Briatore, Marco Verratti, Neymar, Ander Herrera.

Emigratis, però, non è solo divertimento. Lo show servirà anche per riflettere su temi importanti, come l’ecosostenibilità.

Quante puntate sono?

Le puntate di Emigratis sono 4. La prima andrà in onda questa sera su Canale 5 e sarà possibile seguirla anche in streaming su Mediaset Play, lì dove poi verrà caricata la puntata da poter vedere in qualsiasi momento.