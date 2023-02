C’è Posta per Te, anticipazioni 4 febbraio 2023: chi sono gli ospiti

Domani sera, 4 febbraio 2023, torna l’appuntamento del sabato in prima serata con “C’è posta per te”, storico programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Oltre alle tante storie che verranno raccontate all’interno della prima puntata di febbraio, è prevista la presenza di Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta, ovvero il suo ex allenatore nella carriera di nuotatrice.

Federica Pellegrini a “C’è Posta per Te”

Da vent’anni, Maria De Filippi è la mattatrice del sabato sera targato Mediaset. Lo fa attraverso “C’è posta per te”, dove racconta storie di persone qualunque e fa incontrare i grandi vip con la gente comune. Un modo, che in due decenni, in tante occasioni si è mostrato un binomio vincente all’occhio del pubblico a casa, che puntualmente si sintonizza su Canale 5 per seguire la trasmissione. All’interno della puntata, Federica Pellegrini e suo marito, Matteo Giunta, saranno i regali per una sorpresa a una persona che presenzierà in studio, come puntualmente avviene durante le puntate condotte dalla De Filippi.

Spazio anche per una delle voci italiane più belle non solo nel nostro Paese, ma anche del mondo. Si tratta del trio lirico Il Volo, che sarà ospite speciale di Maria De Filippi, con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che saranno presenti in studio. Ancora una volta, la conduttrice proverà a riconciliare persone con storie difficili alle spalle: separazioni, drammi d’amore, risentimenti personali mai del tutto superati.

Proverà a “far togliere la busta” anche nei casi più complessi, spesso facendo riflettere gli ospiti sulle scelte che possono fare. Tante volte si parla di drammi personali, dove tante persone vorrebbero chiudere i ponti con quelle persone che le cercano dall’altra parte della busta. Eppure Maria, con ragionevolezza, li fa riflettere, comprendere la cosa giusta da fare e l’importanza del perdono: un mix che tiene incollato al televisore il pubblico.