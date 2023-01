Ciao Darwin 2023 di Paolo Bonolis slitta: perché e quando inizia

Quando inizia “Ciao Darwin”? L’amatissimo programma di Paolo Bonolis “Ciao Darwin” potrebbe non vedere la luce quest’anno. La notizia sconvolge i telespettatori e tutti vogliono sapere quali sono le cause. Ecco cosa cambia nel palinsesto Mediaset e quali sono tutte le novità sul programma per il 2023.

Ciao Darwin 2023 slitta?

Ciao Darwin è uno dei programmi Mediaset più longevi: ha 20 anni e nasce da un’idea di Paolo Bonolis, il conduttore di tutte le edizioni. Al suo fianco l’immancabile Luca Laurenti, la coppia comica ha fatto ridere milioni di italiani. Qualcosa potrebbe cambiare e forse il programma quest’anno non verrà prodotto e mandato in onda. Sarà legato al caso del concorrente rimasto paraplegico durante il gioco oppure c’è altro? La data d’inizio era stata fissata per il 17 marzo, ma il programma non inizierà, almeno per quella data. Ecco tutto quello che sappiamo.

Il programma di Paolo Bonolis: quando inizia

Il programma quest’anno potrebbe non uscire. A rivelarlo è FanPage, che dopo aver ascoltato fonti interne, dichiara che quest’anno il programma non andrà in onda, almeno non in primavera. Secondo le previsioni, potrebbe iniziare il prossimo autunno. Quali sono le motivazioni dietro questa scelta?

Perché Ciao Darwin non si farà: tutte le motivazioni

Le motivazioni dietro questa scelta sono di natura economica: i costi di produzione sono molto alti. Per questo motivo Mediaset ha deciso di posticipare la messa in onda: in queste settimane i risultati degli ascolti sono molto buoni e su canale 5 sono già in onda Striscia la Notizia e Avanti un altro, che portano sempre un gran numero di telespettatori. Inoltre, C’è Posta per Te ha ricevuto il 32% di share. Forse non se la sentono di assumere il rischio, oppure il programma ha visto un calo degli ascolti nell’ultimo anno e potrebbe aver bisogno di alcuni cambiamenti.