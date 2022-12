Il primo Natale di Bonolis da nonno: i teneri scatti con il nipotino

Paolo Bonolis è volato negli Stati Uniti assieme alla famiglia per conoscere il nipotino Sebastiano, nato lo scorso ottobre dal figlio Stefano Bonolis e dalla moglie Candice Hansen. Un Natale da nonno quello sperimentato dal noto conduttore che rimarrà per sempre impresso nella memoria. Il primo incontro tra il piccolo e Bonolis è stato documentato sui social con diversi scatti ed un post.

Paolo Bonolis e il suo primo Natale da nonno

“Nonno- Zio- Zia”, questa la didascalia a corredo del post su Instagram dove si vede il piccolo Sebastiano tra le ginocchia del nonno Bonolis ma non solo. Il piccolo posa anche con lo zio Davide e poi con zia Adele. Il post ha subito ricevuto moltissimi likes, scatenando la curiosità degli utenti nel vedere Bonolis nelle insolite vesti di nonno. Come detto il conduttore è volato negli Stati Uniti assieme alla famiglia. È questa la motivazione alla base dell’assenza di Sonia Bruganelli come opinionista in studio al Grande Fratello Vip. Ruolo quest’ultimo che è stato momentaneamente ricoperto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.