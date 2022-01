Sonia Bruganelli, chi è la moglie di Paolo Bonolis: età, carriera, lavoro, Instagram, figli, Adriana Volpe, Silvia, GF VIP

Dopo l’emozionante puntata di ieri, torna su Canale 5 per l’appuntamento della domenica Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Come ospite ritornerà Paolo Bonolis, che questa sera sarà alla conduzione di ‘Avanti un altro pure di sera’. Conosciamo meglio la moglie Sonia!

Sonia Bruganelli: chi è, età, carriera, titolo di studio

Sonia Bruganelli è nata a Roma il 20 febbraio del 1974. Si è laureata in Scienze della Comunicazione, ma ha anche lavorato per alcuni fotoromanzi. Dopo la laurea ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del marketing e ha fondato la SDL 2005, un’agenzia di scouting di modelle. Sonia si è anche occupata dei casting delle trasmissioni come Ciao Darwin o Avanti un altro e ha creato una linea di abbigliamento per bambine, Adele Virgy.

Sonia Bruganelli: vita privata, Paolo Bonolis, figli, figlia Silvia

Sonia Bruganelli dal 14 giugno 2002 è sposata con il conduttore Paolo Bonolis. I due si sono conosciuti nel 1997 a Tira e Molla, dove Sonia era impegnata in telepromozioni. La coppia ha tre figli: Silvia nata nel 2003, Davide (2005) ed Adele Virginia (2009).

Sonia Bruganelli: Instagram

Molto seguita su Instagram. Con l’account @soniabrugi vanta 667 mila followers.