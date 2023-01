Avanti un altro 2023, oggi la prima puntata del quiz con Paolo Bonolis: anticipazioni, cast, quante puntate sono, chi è la bonas

Torna oggi 9 gennaio tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, l’appuntamento con ‘Avanti un altro’, il programma condotto da Paolo Bonolis, anche in questa dodicesima edizione affiancato dal suo amico e braccio destro Luca Laurenti, in onda su Canale 5 alle 18 e 45.Grazie all o spirito goliardico di Bonolis e Laurenti, i concorrenti si giocheranno il tutto per tutto per conquistare il montepremi. Anche stavolta il pubblico presente in studio, guidato da Claudia Ruggieri, formulerà domande ai concorrenti entrando direttamente nel gioco.

Una dodicesima edizione con conferme e novità

Una nuova edizione tra conferme e novità. Anche stavolta sarà presente Francesca Brambilla, Laura Cremaschi e Maria Mazza; mentre tra le fila dei nuovi ospiti figurano Sophie Codegoni, Giovanni Muciccia e Le Donatella oltre allo iettatore Franco Pistoni che stavolta sarà in compagnia della moglie Giorgia Pianta.

Le regole del gioco finale restano invariate, a vincere sarà chi darà 21 risposte sbagliate. Un format di successo studiato e voluto dal conduttore che personalmente insieme agli autori ha fatto casting in giro per l’Italia. Dietro alla scelta dei personaggi che siedono tra il cast e anche tra il pubblico c’è una selezione accurata affidata alla Sdl2005. Un programma che ha ottenuto così tanti consensi dal pubblico e dalla critica da essere stato ‘copiato’ anche da altri Paesi in tutto il mondo: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia e Vietnam.

Il format che è stato ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci piace, ma d’altro canto il conduttore ha spiegato bene che nasce dalla volontà di divertirsi e far divertire il suo pubblico. “Io a farlo mi diverto come un pazzo – ha confessato Paolo Bonolis in un’intervista -. Del resto ormai faccio solo quello che mi piace, che sia in tv o quando scrivo. Diversifico nel divertimento. E navigo in acque leggere e sorridenti”.