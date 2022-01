Sophie Codegoni: chi è, età, lavoro, madre, Matteo, Instagram, chi è il fidanzato, altezza, Fabrizio Corona, Grande Fratello Vip, Gianmaria

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche la bellissima Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne. Ma conosciamola meglio!

Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip: chi è, età, lavoro, Chiara Ferragni

Sophie Codegoni è nata nel dicembre del 2000 a Riccione. Nella vita, nonostante la giovanissima età, è una modella e lavora nello show room della influncer Chiara Ferragni. E’ un volto noto, conosciuta da chi ha seguito il suo percorso come tronista a Uomini e Donne. Una tronista dal carattere forte, ma dall’ animo dolce e sensibile, che si è messa in gioco per ritrovare l’amore. Amore che, pensava di aver trovato nel corteggiatore Matteo. Storia che, però, purtroppo è giunta al capolinea troppo presto, a quanto pare per incomprensioni e stili di vita diversi. Di lei si sa che ha i genitori separati, ma che ha un ottimo rapporto con entrambi: il padre, inoltre, è il titolare di uno dei locali più importanti per la movida di Corso Como.

Sophie Codegoni: Matteo, chi è il fidanzato, vita privata, Fabrizio Corona

Sophie Codegoni dopo il suo percorso a Uomini e Donne aveva deciso di scegliere Matteo Ranieri, che è stato suo fidanzato solo per poche settimane. Il 23 giugno 2021, invece, la bella influencer è stata avvistata a casa di Fabrizio Corona, ma non c’è mai stata una conferma (né una smentita) su una loro possibile storia d’amore. Attualmente sembra essere single: Sophie troverà l’amore nella casa più spiata d’Italia? Mai dire mai!

Sophie Codegoni: Instagram

Seguitissima su Instagram, dove pubblica foto della sua vita quotidiana, con l’account @sophie.codegoni vanta 427 mila followers.