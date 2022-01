Alessandro Basciano: chi è, età, Uomini e Donne, l’ex fidanzata Clementina Deriu, figlio, foto, Instagram, altezza, Erjona, Grande Fratello Vip

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche Alessandro Basciano , ma conosciamolo meglio!

Alessandro Basciano: chi è, età, lavoro, Grande Fratello Vip

Alessandro Basciano è nato il 1 giugno del 1989 a Genova, sotto il segno dei Gemelli. E’ un volto noto della televisione perché ha partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne nel 2019 quando sul trono c’era Giulia Quattrociocche, che alla fine ha scelto il suo ‘avversario’. Successivamente a quell’esperienza, che gli ha fatto riscuotere un bel successo sui social, Basciano ha fondato un’agenzia digitale e nel 2020 ha partecipato come tentatore a Temptation Island. Ora, molto probabilmente, sarà uno dei concorrenti della casa più spiata d’Italia: farà vacillare gli equilibri già precari?

Chi è l’ex fidanzata Clementina Deriu, figlio, compagna

Alessandro Basciano nel 2016, dopo la relazione con Clementina Deriu, è diventato papà di Nicolò, bimbo nato proprio da quell’amore. I due si sono lasciati e ora sembra essere single: nella primavera del 2021, in realtà, Basciano ha avuto una breve storia d’amore con la modella Erjona Sulejmani, ma i due a settembre si sono lasciati. Troverà l’amore nella casa del GF Vip?

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @iam_alebasciano vanta 380 mila followers.