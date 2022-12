Avanti un altro 2023, quando inizia su Canale 5: cast e nuove puntate

Sta per iniziare la nuova stagione di uno dei programmi tv più seguiti e amati dagli spettatori italiani: Avanti un altro, con l’immancabile conduzione di Paolo Bonolis, sempre affiancato dal suo fedele amico e collega Luca Laurenti. Ecco quando inizia il programma nel 2023 e tutti i nomi del cast.

Avanti un altro 2023, la data di inizio ufficiale del programma

Il programma è uno dei più amati dagli italiani dalla prima edizione del 2011, da allora ogni anno fa divertire milioni di persone, infatti c’è trepidante attesa per la nuova stagione. Il programma andrà in onda, come sempre, su canale 5 e va in diretta dallo studio 1 del Centro Titanus Elios di Roma. Le nuove puntate inizieranno domenica 8 gennaio. Ecco l’annuncio social dal profilo ufficiale del programma:

Chi farà parte del cast nelle nuove puntate?

Nelle nuove puntate ci saranno gli immancabili Paolo Bonolis e Luca Laurenti a condurre lo show, ma al loro fianco ci saranno volti conosciuti e altri nuovi. Tra i “veterani” riconfermano la loro presenza: Matteo Braccani (momento fitness), Alessandro Maria Bosio (personaggio dell’idraulico), Laura Cremaschi, Francesco Nozzolino e Claudia Ruggeri. Non sappiamo ancora chi ricoprirà il ruolo dello “iettatore”, uno dei più divertenti del programma.

I nuovi personaggi

La caratteristica più divertente del programma riguarda i cosiddetti “personaggi del salottino” che, travestiti da idraulici, personal trainer e altri personaggi di fantasia, fanno incursione nel programma e creano scenette comiche. Quali sono le new entry dello show? Sophie Codegni, volto conosciuto dal GF VIP e Uomini e Donne, farà la nuova bonas. Con lei, arriveranno negli studios anche Le Donatella, entusiaste della loro partecipazione al programma, ecco il loro annuncio social: