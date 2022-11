Ciao Darwin 2023, quando inizia il programma di Paolo Bonolis: data e anticipazioni

Quando inizia Ciao Darwin? E’ questa una delle domande più cliccate sul web considerando l’attesa per l’edizione 2023 di uno dei programmi storici di casa Mediaset e senza dubbio tra quelli maggiormente amati dai fan. Tra non molto infatti, anche se si dovrà attendere il nuovo anno, Ciao Darwin tornerà a farci compagnia.

Ciao Darwin 2023, la data d’inizio

La data ufficiale è stata svelata: come riportato da TvBlog il programma prenderà il via il 17 marzo 2023 con tantissime novità pronte a fare affezionare il pubblico di telespettatori. Al timone sempre loro: l’affiatatissima coppia formata da Luca Laurenti e Paolo Bonolis. Si tratta, pensate un po’, della nona stagione del fortunata programma: la prima risale al 1998 ma, nel tempo, il programma non ha seguito una messa in onda regolare saltando qualche anno. Adesso però è pronto nuovamente a far divertire il pubblico del piccolo schermo.

Le novità di Ciao Darwin 9, tra anticipazioni e gli amati tormentoni

Il format chiaramente resterà sempre lo stesso, ovvero con le due squadre contrapposte pronte a tutto per vincere la puntata. Ma quali saranno le categorie in gara? Adesso è troppo presto per dirlo anche se siamo sicuri che non mancheranno i vecchi tormentoni tipici del programma. Per ciò che riguarda le squadre e i team invece, spesso composti e popolati da personaggi singolari quanto bizzarri talvolta, potrebbero tornare alcuni grandi classici del passato come ad esempio “belli contro brutti“. E perché no pescare dal mondo degli/delle influencer. Insomma, anche se manca ancora un po’ non vediamo l’ora di rituffarci nelle atmosfere che solo Ciao Darwin sa regalare.