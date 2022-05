Avanti un altro, a Roma i casting per il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti: ecco quando

Sono ufficialmente aperti i casting per il programma più irriverente di sempre, con la mitica coppia Bonolis-Laurenti, imbattibili nel loro format in grado di unire diverse categorie sociali tutte sotto l’insegna del divertimento e della comicità sfrontata. Malizia, ironia, folclore, tutto riunito in un unico programma a quiz, dove le sorprese sono garantite e i colpi di scena sempre all’ordine del giorno.

Manca solamente una cosa per il momento: i concorrenti. Mancate proprio voi, insomma! A breve, infatti, ci saranno i provini e i casting per poter partecipare direttamente al programma di Avanti un Altro, ed avere così la possibilità di un divertimento garantito come protagonisti dello show. A Roma , in particolare, i casting saranno aperti il 16 e il 31 maggio. Cosa aspettate allora? Avanti un altro!