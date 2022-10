“Avanti un altro!” cerca concorrenti, ecco come partecipare al casting di Roma

“Avanti un altro!” cerca concorrenti. Le selezioni sono aperte e i casting si faranno anche a Roma. Ma come fare per essere scelti? Se volete apparire in Tv nella trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, basta seguire queste indicazioni. Innanzi tutto per partecipare al casting occorre essere maggiorenni. Si può poi scegliere tra una di queste opzioni:

inviare una email a avantiunaltro@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).

Compilare l'apposito form sul sito sdl.tv

Lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06 62 28 69 00

Quando ci sarà il casting

A questo punto, se idonei e se la richiesta sarà stata inoltrata in tempo – il casting avverrà a Roma il 7 novembre – verrete chiamati dalla produzione. Potrete quindi partecipare al programma più irriverente di sempre e conoscere la mitica coppia Bonolis-Laurenti, imbattibili nel loro format in grado di unire diverse categorie sociali tutte sotto l’insegna del divertimento e della comicità sfrontata. Da anni ormai il programma unisce malizia, ironia, folclore, con i quiz che spesso nascondono “tranelli” per i concorrenti, per far divertire gli spettatori e i telespettatori. Buona fortuna a tutti!