Avanti un altro, il ”gladiatore” Emanuele Vaccarini muore a 44 anni

Avanti un altro. Un lutto che ha davvero lasciato un enorme vuoto per tutti coloro che sono affezionati al programma. Il “gigante buono” se n’è andato.

Morto a 44 anni il ”gladiatore” di Avanti un altro

Emanuele Vaccarini, il “gladiatore” di Avanti un altro, è deceduto nella giornata di ieri a soli 44 anni per alcuni problemi di salute che lo hanno colpito di recente. Per il momento, familiari e amici mantengo il massimo riserbo sul tema.

Chi era Emanuele Vaccarini

Emanuele Vaccarini, nasce a Roma nel 1977. Era figlio di un ex calciatore e, in passato, aveva anche lavorato alle Ferrovie per qualche tempo. Ma lui, aveva altre passioni. Emanuele era esperto di arti marziali: karate, body building, pugilato e scherma medievale, giapponese e vichinga. Inoltre era diventato anche maestro di Mma.

Letti anche: Avanti un altro, a Roma i casting per il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti: ecco quando

La fama su TikTok e in televisione

Ultimamente, spopolava su Instagram e TikTok con i suoi video di ricette della cucina tipica romana. Per queste sue caratteristiche fisiche e per le sue capacità atletiche, aveva partecipato anche nel cast di svariati film, mentre per quanto riguarda il programma di Bonolis Avanti un altro era uno dei membri del del Salottino, ossia il gruppo di personaggi da cui il concorrente di turno può scegliere per rispondere a una domanda a tema. Ovviamente, il “gladiatore” Vaccarini poneva ai concorrenti domande sull’Antica Roma, una delle sue altre grandi passioni.