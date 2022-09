Le Donatella, chi è Silvia Provvedi: età, carriera, canzoni, figlia, oggi, compagno, Instagram, la morte del papà

Torna, dopo il successo di ieri, l’appuntamento con Verissimo. Silvia Toffanin, anche di domenica, accoglierà in studio molti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto tra vita privata e carriera. Tra di loro anche Le Donatella, nome d’arte di Giulia e Silvia Provvedi, le gemelle legatissime che da poco hanno dovuto fare i conti con un lutto: il loro amato papà è morto. E racconteranno alla padrona di casa anche questa terribile e buia pagina della loro vita.

La biografia di Silvia Provvedi

Silvia Provvedi è la gemella di Giulia, è nata il 1 dicembre del 1993 e dopo la separazione dei genitori, insieme al fratello Matteo, ha vissuto con la mamma Monica Alberti. Silvia, insieme a Giulia, formano il duo Le Donatella: insieme hanno partecipato a X Factor, poi all’Isola dei Famosi e al GF VIP, dove si sono mostrate senza freni.

Nel 2020, tra l’altro, Silvia è stata una delle giurate di All Together Now.

Chi è il papà della bimba, fidanzato

Silvia Provvedi è fidanzata con Giorgio De Stefano, un imprenditore e figlio del boss Paolo De Stefano, ucciso negli anni ’80. Giorgio ha origini calabresi, vive a Milano ed è proprietario di una catena di ristoranti. I due si sono conosciuti dopo la fine della storia di Silvia con Fabrizio Corona e dal loro amore, nel 2020, è nata Nicole.

La storia con Fabrizio Corona

Silvia ha avuto una storia, tormentata, con Fabrizio Corona. I due si sono conosciuti e innamorati durante uno shooting e hanno iniziato la relazione nel 2016. Poi la storia è giunta al capolinea nel 2018.

Instagram di Silvia Provvedi

Le Donatella hanno un profilo Instagram e con l’account @ledonatellaofficial vantano oltre un milione di followers.