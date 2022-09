Morto il padre de Le Donatella: il post su Instagram di Giulia e Silvia Provvedi

Lutto per le Donatella, per Silvia e Giulia Provvedi che purtroppo hanno perso il loro amato papà, portato via troppo presto. Ad annunciare la morte dell’uomo sono state proprio loro sui social, su Instagram, dove sono seguitissime: un post con sfondo nero, al centro un cuore e una didascalia commovente.

Morto il papà di Giulia e Silvia Provvedi

“Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu.

Papà Ti ameremo per sempre” – hanno scritto sui social Giulia e Silvia, sul loro profilo ufficiale ‘Le Donatella’. Un post commentato da migliaia di followers, che si sono stretti al dolore delle cantanti. Una perdita grande, un vuoto incolmabile, un dolore senza fine per le due sorelle.