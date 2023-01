A che ora inizia Che Dio ci Aiuti 7 su Rai 1? Le anticipazioni della prima puntata di stasera

Stasera andrà in onda su Rai 1 la prima attesissima puntata della settima stagione di “Che Dio ci Aiuti“, che vede (ancora per poco) Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela e Francesca Chillemi. Ecco a che ora inizia la puntata e quali sono tutte le anticipazioni della prima puntata di stasera.

Che Dio ci Aiuti 7: l’orario d’inizio

Sta arrivando la prima puntata della settima stagione della fiction Rai più amata del periodo e ci saranno tantissime novità che ci lasceranno con il fiato sospeso. Ci sarà l’addio a Suor Angela e l’arrivo di new entry che sconvolgeranno la serie. Tutto questo a partire da stasera, giovedì 12 gennaio. L’esordio andrà in onda alle ore 21.25 circa e sarà disponibile anche su RaiPlay, On demand e in live streaming.

Le anticipazioni della prima puntata

La prima puntata sarà molto movimentata e ricca di novità: la più grande è quella dell’addio di Suor Angela. Infatti, anche se dalle prime scene il convento viene gestito da lei, che sembra molto pignola e precisa, le cose cambieranno drasticamente. Al suo fianco c’è Azzurra, che la sosterrà sempre. Emiliano è alle prese con l’organizzazione del suo matrimonio e con la paziente Luisa, che ha un figlio di 6 anni di nome Elia. Arriverà anche Suor Teresa a rimescolare le carte in tavola, da qui inizieranno vari intrecci inaspettati anche grazie all’arrivo di Ludovica e Caterina, due misteriose ragazze.

Le anticipazioni sulla fiction Rai

La stagione sarà ricca di sorprese: calerà l’oscurità su Suor Teresa e su un segreto che vuole tenere nascosto. Nella seconda puntata Suor Angela è attanagliata dai sensi di colpa e forse rivedremo sullo schermo anche Suor Costanza, che farà un’inaspettata rivelazione. Il racconto durerà 20 puntate, siete pronti? Bene, attivate il conto alla rovescia!