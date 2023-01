Che Dio ci aiuti 7, quante puntate sono? Trama e come era finita la sesta stagione

Torna stasera su Rai 1 l’amata e seguitissima dal pubblico fiction Che Dio ci aiuti giunta alla settima edizione. Oggi giovedì 12 gennaio 2023 è il giorno fissato per il via ufficiale al nuovo capitolo della storia che vede come protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Ma cosa vedremo in questa settima stagione? E soprattutto: come e dove ci eravamo lasciati alla fine della sesta? Ecco un utile riassunto e tutte le anticipazioni su cosa vedremo da stasera in tv.

Dove eravamo rimasti e cosa vedremo in Che Dio ci Aiuti 7

Alla fine della sesta stagione avevamo lasciato Azzurra (Francesca Chillemi) e suor Angela più unite che mai. L’una pronta ad accettare l’incarico e il ruolo di madre superiora, l’altra decisa a prendere i voti e diventare suora. In questo settimo capitolo però tutti gli equilibri verranno messi in discussione ed entrambe dovranno imparare a cavarsela da sole. Suor Angela si allontanerà dal convento e Azzurra farà di tutto per cercare di farla tornare. Ci saranno poi tantissime novità come l’ingresso di nuovi personaggi, come Sara esuberante romana con una passione sfrenata per cura del corpo, acconciature e make-up. Incontreremo anche Cate e Ludovica ognuna con le sue peculiarità. Tra le vecchie conoscenze ci sarà invece Elia che dovrà fare i conti con un grave lutto. Insomma, Che Dio ci aiuti 7 – che ricordiamo sarà l’ultima stagione con Elena Sofia Ricci – si preannuncia carica e densa di emozioni.

Il cast

Questo il cast completo di questo nuovo capitolo della serie tra vecchi e nuovi personaggi:

Suor Angela (Elena Sofia Ricci)

Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi)

Emiliano Stiffi (Pierpaolo Spollon)

Suor Teresa (Fiorenza Pieri)

Sara Luparini (Federica Pagliaroli)

Ludovica Perini (Emma Valenti)

Cate Saltalamacchia (Ileana D’Ambra)

Ettore (Filippo De Carli)

Elia (Valerio Di Domenicantonio)

Suor Costanza (Valeria Fabrizi)

Quante puntate sono e quando va in onda

Per questa settima stagione sono stati girati 20 episodi in tutto. La formula scelta da Rai 1, come fatto ad esempio per la Porta Rossa 3 iniziato ieri, martedì 11 gennaio 2023, è quella del doppio episodio per ciascuna serata. In tal senso l’appuntamento di riferimento, a partire da stasera, sarà il giovedì con due puntate a settimana.