La Porta Rossa 3, anticipazioni 11 gennaio 2023: cast dell’ultima stagione e trama episodi

Tornano le indagini del Commissario fantasma di Trieste per l’ultima e impedibile stagione della serie La Porta Rossa al via stasera in prima serata su Rai 2. A distanza di 4 anni dal finale della seconda stagione – finalmente verrebbe da dire – Lino Guanciale torna a vestire (si fa per dire) i panni di Cagliostro nell’atto finale della serie ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Ma cosa accadrà in questa nuova stagione? Quale sarà il destino di Cagliostro e degli altri personaggi? Ecco tutte le anticipazioni su La Porta Rossa 3.

Cast la Porta Rossa 3

Partiamo dal cast. Nessuna novità rispetto alle precedenti due stagioni. In La Porta Rossa 3 ritroveremo quindi Lino Guanciale, Gabriella Pessione e Valentina Romani. Ci saranno tuttavia alcune new entry che si faranno ben presto apprezzare. Questo dunque il cast completo dell’atto finale della serie:

Lino Guanciale (Leonardo Cagliostro)

Gabriella Pession (Anna Mayer)

Valentina Romani (Vanessa Rosic)

Gaetano Bruno (Diego Paoletto)

Elena Radonich (Stella Mariani)

Cecilia Dazzi (Elenora Pavesi)

Carmine Recanoi (Federico Testa)

Katia Grego (Cristina Barbieri)

Eugenio Krilov (Andrea Donda)

Roberto Zibetti (Ludovico Muric)

Nicola Pannelli (Gabriele Braida)

Giulia Sangiorgi (Ksenija Muric)

Paolo Mazzarelli (Luka Levani)

Trama episodi ultima stagione

Cosa vedremo dunque in questa terza e ultima stagione? Cagliostro, commissario di Polizia ucciso ma rimasto intrappolato nel mondo dei vivi, ha interrotto ogni rapporto con Vanessa che se n’è andata via con Federico. Oggi, dopo tre anni, frequenta un’università in Slovenia, il centro studi di Parapsicologia. Secondo le anticipazioni della trama della Porta Rossa 3 Eleonora chiede aiuto a Cagliostro per liberarla dalle influenze misteriose di quel posto ma lui dice di no. Ci sarà poi un episodio che sconvolgerà i destini di tutti i personaggi: un incidente mortale, avvenuto durante un blackout che colpisce la città di Trieste, porterà i protagonisti, seppur parteggiando su fronti diversi, ad indagare insieme sul mistero. Quindi la domanda delle domande: in questa ultima stagione Cagliostro varcherà la fatidica Porta Rossa? Non ci resta che aspettare e vedere tutte le puntate di questa nuova stagione che si preannuncia carica di colpi di scena.

Quante puntate sono e quando va in onda La porta rossa 3

Per questo terzo capitolo sono state previste in tutto otto puntate. Ogni episodio dura poco meno di un’ora. Rai 2 per questa nuova stagione ha deciso di ricorrere al doppio episodio per ciascuna serata: pertanto stasera, mercoledì 11 gennaio 2023, andranno in onda le prime due puntate (streaming su Rai Play). Se il calendario verrà rispettato e non ci saranno variazioni di palinsesto l’ultima puntata ci sarà quindi mercoledì 1 febbraio.

