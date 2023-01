La Porta Rossa 3, quando inizia la terza stagione su Rai 2? Trama episodi, cast e anticipazioni

La Porta Rossa è la serie di successo Crime Mistery con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession, che tornerà a breve in onda con la terza e ultima stagione, quella conclusiva in cui tutte le maglie si scioglieranno definitivamente. In questa stagione di chiusura la serie riprenderà il racconto esattamente da dove si era interrotta, un punto nodale rimasto irrisolto da ormai 3 anni. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo ciclo di episodi della fiction Rai.

La Porta Rossa 3: il ritorno della fiction su Rai 2

Allora, tutto pronto per questa stagione conclusiva de La Porta Rossa, che prenderà il via proprio il prossimo 11 gennaio 2023, in onda su Rai2 in primissima serata. La stagione si estenderà per ben quattro puntate, ricche di suspense e colpi di scena inaspettati per un un pubblico che ha dovuto attendere ben 3 anni per poter vedere finalmente l’epilogo di questa storia. Così, inevitabilmente, il racconto prenderà le mosse proprio da dove si era interrotto tre anni prima. Facciamo un breve riassunto per rinfrescarci la memoria: Vanessa, dopo essere andata via con Federico lasciando Cagliostro intrappolato tra la vita e la morte, si è stabilita in Slovenia dove da tre anni frequenta l’università al Centro Studi di Parapsicologia. Da quel momento, Cagliostro non ha avuto nessun rapporto con lei, e nel momento in cui Eleonora gli chiederà aiuto per liberarla dalle influenze di quel luogo misterioso, si rifiuterà con decisione, in modo netto.

Trama e Trailer della serie

Nel frattempo, poi, Anna si troverà sul punto di di lasciare la città, poiché è risultata vincitrice di un concorso da giudice nella città di Siena: per l’occasione, la donna spera finalmente in un nuovo inizio anche per sua figlia. Parallelamente, ci sarà anche la vicenda del commissario Paoletto alle prese con i problemi della città ed un mistero affettivo. Anche Stella, dopo che il loro rapporto sembrava andare a gonfie vele, è sparita nel nulla. In una notte misteriosa, poi, durante un corteo di protesta contro una centrale elettrica, la città di Trieste precipita nell’oscurità a causa di un blackout. Proprio a causa di ciò, un veicolo finisce in una scarpata e il conducente perderà la vita. La persona morta è una celebrità che cambierà il destino di tutti i personaggi. E qui finisce anche il nostro resoconto, per evitare di rovinarvi il corso della storia. Non vi rimane che rimanere incollati allo schermo!

Il cast della fiction Rai

Il cast de La porta rossa è sempre ricco ed avvincente, con nomi molto noti nel nostro panorama televisivo e cinematografico: tra i protagonisti delle intricate vicende ci sono Lino Guanciale e Gabriella Pession, e al loro fianco tanti altri volti, come: