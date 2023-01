Il nostro generale, anticipazioni seconda puntata: trama episodi di martedì 10 gennaio 2023

Era stata annunciata da tempo e molti avevano attivato il conto alla rovescia per sintonizzarsi su Rai 1 e seguire la fiction, basata sulla storia vera, dal titolo Il nostro generale. Una serie che racconta la vicenda di Carlo Alberto Dalla Chiesa e lo fa a quarant’anni dalla strade di via Carini. Da una parte il generale e un gruppo scelto di giovani carabinieri sotto copertura, dall’altra i brigatisti. Ma cosa succederà nella seconda puntata, prevista martedì 10 gennaio?

Le anticipazioni della seconda puntata de Il nostro generale su Rai 1

Stando alle anticipazioni riportate dal sito Rai, nella seconda puntata, in programma il 10 gennaio, andranno in onda ben due episodi. Nel primo dal titolo ‘Montagne russe’, Curcio e Franceschini verranno arrestati dal Nucleo, ma l’utilizzo di Frate Mitra porterà con sé varie polemiche. L’aggressione delle Brigate Rosse allo Stato, in ogni caso, non si ferma, ma anche le indagini del Nucleo proseguono. Durante l’irruzione in un covo resta ucciso un componente della squadra del generale, Curcio viene fatto evadere dal carcere dalla sua compagna, Mara Cagol.

Nel secondo episodio dal titolo “La caduta”, le ultime evoluzioni del lavoro del generale spingono i vertici dell’Arma a chiudere il nucleo antiterrorismo. Dalla Chiesa non ha incarichi, ma continua a restare in contatto con i suoi ex uomini che riescono ad arrestare Curcio. Le Brigate Rossi non si fermano e con l’uccisione del giudice Francesco Coco compiono il primo delitto. Inizia una lunga stagione di sangue. Il generale viene incaricato di dirigere le carceri. Ma il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro scuotono in Paese.

Cosa è successo nella prima puntata

Ma facciamo un passo indietro. Cosa è successo nella prima puntata andata in onda lunedì 9 gennaio? Siamo nel 1973, il colonnello Dalla Chiesa viene nominato generale e viene trasferito a Torino. La città è attraversata di manifestazioni, ma c’è un gruppo di estremisti che da subito preoccupa Dalla Chiesa: le Brigate Rosse. Le loro azioni sono violente e portano al sequestro del giudice Mario Sossi. Dalla Chiesa riesce a creare il nucleo speciale antiterrorismo e decide di infiltrare nell’organizzazione Frate Mitra, un prete rivoluzionario. Grazie a lui, infatti, sono stati individuati i capi brigatisti Curcio e Franceschini. E domani, nella seconda puntata, si parte proprio da qui.

Quando vanno in onda le prossime puntate

Sono ben quattro le puntate de Il nostro Generale e la prossima, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda su Rai 1 il 16 gennaio prossimo, sempre dopo I Soliti Ignoti. Tutte le repliche sono disponibili in streaming sul portale Rai Play.