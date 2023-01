Il Nostro Generale su Rai 1: quando inizia, cast, anticipazioni della serie su Carlo Alberto Dalla Chiesa

Nei prossimi giorni avrà inizio un’altra grande serie che vi terrà incollati al televisore in prima serata, ovviamente targata Rai: “Il Nostro Generale”, una delle serie tv più attese che si svilupperà in quattro serate in prima visione su Rai 1, nelle serate del 9, 10, 16 e 17 gennaio.

Serie tv su Rai 1 a gennaio 2023: il calendario con le date

Il Nostro Generale, la nuova serie tv targata Rai

Dopo ben 40 anni dalla strage di Via Carini (3 settembre 1982), il ricordo di quella drammatica vicenda e di quelle vite, la nuova serie targata Rai racconta la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa – interpretato da Sergio Castellitto – per contrastare le incursioni continue delle Brigate Rosse allo Stato, durante quella che potremmo definire una vera e propria battaglia civile in difesa della democrazia in Italia. Due schieramenti in campo si danno battaglia: da una parte il Generale e un gruppo scelto di giovani carabinieri sotto copertura, tutti rigorosamente addestrati con metodi investigativi innovativi per il periodo in questione, e dall’altra, invece, altri ragazzi, altri giovani, i brigatisti, che avevano l’obiettivo di sovvertire lo Stato democratico attraverso sequestri, omicidi e attentati. Una vicenda suggestiva e piena di tensione, che rievoca gli avvenimenti storici di quel periodo anche attraverso immagini e filmati di repertorio originali che si intrecciano costantemente con le vite personali dei protagonisti in gioco.

La ricostruzione storica delle vicenda

Tutta la serie è abbastanza precisa dal punto di vista filologico, perché si avvale anche della consulenza storica del giornalista Giovanni Bianconi e del supporto, durante la produzione, dei familiari del del Generale dalla Chiesa, nonché di alcuni membri del Nucleo speciale antiterrorismo, oltre che dei magistrati che hanno partecipato alle indagini. Una ricostruzione abbastanza fedele ed accurata di una vicenda di cui si sa ancora poco.