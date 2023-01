Sissi, anticipazioni ultima puntata: trama di mercoledì 4 gennaio 2023, come finisce la serie tv

Finale della seconda stagione per Sissi in prima serata stasera, mercoledì 4 gennaio 2023, su Canale 5. Tutti i nodi verranno al pettine in questa terza e ultima puntata e vedremo come si concluderanno le vicende rimaste sin qui in sospeso. Non mancheranno i colpi di scena e ovviamente le emozioni a cui del resto siamo abituati. Ma ecco cosa vedremo stasera in tv.

Cosa vedremo nell’ultima puntata di Sissi 2 stasera in tv

In questo finale di stagione vedremo Franz affrontare la guerra contro la Prussia mentre Sissi rischierà letteralmente la vita a causa del colera. Le anticipazioni di Sissi 2 su questo terzo appuntamento – vedremo il quinto e il sesto episodio – ci rivelano ancora come Andrassy riuscirà a fare in modo che i ribelli ungheresi neghino l’appoggio a Bismark. A rendere più complicata la situazione l’epidemia di colera come detto che metterà a dura prova il popolo.

Sissi rischia di morire nel finale di stagione

Nell’episodio finale di Sissi 2 Franz rientra in patria ma da sconfitto avendo perso la guerra contro la Prussia. Inoltre è convinto che la moglie lo abbia tradito. Decide allora di andare in Ungheria chiedendo pieni poteri e di essere riconosciuto come Re ma c’è una condizione: dovrà indossare la corona di Santo Stefano durante la cerimonia di incoronazione ma l’unico che sa dove si trova è Odon Korte’k che si trova ancora in prigione dove peraltro ha contratto il colera. Ed è così che Sissi, nel tentativo di aiutare il marito, si ammala gravemente. Franz torna da lei, mette da parte i suoi timori dell’infedeltà, e la sostiene nella sua battaglia per la guarigione. Sissi guarisce e Franz viene incoronato Re d’Ungheria.