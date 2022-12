Sissi 2, anticipazioni seconda puntata 29 dicembre 2022: trama e data ultima puntata

Aveva già incuriosito e appassionato migliaia e migliaia di telespettatori la prima stagione di Sissi. Gli stessi telespettatori che non vedevano l’ora di seguire la seconda parte, quella che ha preso il via su Canale 5 il 28 dicembre e che terrà compagnia al pubblico per altre due serate: il 29 e il 4 gennaio. Ma cosa succederà nella seconda puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda domani? Ci saranno altri colpi di scena?

Sissi, anticipazioni 28 dicembre 2022: trama della seconda stagione, cast e quante puntate sono

Le anticipazioni della seconda puntata di Sissi 2

Nella seconda puntata della seconda stagione, vedremo Sissi e il Conte Andrassy rapiti dai ribelli ungheresi e portati in un luogo sicuro. Per fortuna, però, la contessa Esterhazy assiste alla scena e riesce ad avvertire le guardie ungheresi, che a loro volta allertato la corte austriaca. Grunne parte per l’Ungheria, alla ricerca dell’imperatore e grazie a uno stratagemma riesce a liberare lei e il Conte. Intanto, Franz arriva in Baviera.

Quando va in onda l’ultima puntata

La terza e ultima puntata, per un totale di 6 episodi (2 per ogni serata) andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, il 4 gennaio. Sempre in prima serata e sempre su Canale 5, dopo il tg satirico più amato di sempre, Striscia la Notizia.

Sissi 3 si farà?

Ma ora che la seconda stagione deve ancora giungere al capolinea, i telespettatori hanno una domanda: la terza stagione si farà? Al momento, RTL non ha rinnovato la serie, ma sicuramente sarà possibile realizzare nuovi episodi. Tutto dipenderà, come sempre, dal riscontro del pubblico e dagli ascolti tv. Che sicuramente non mancheranno perché i telespettatori hanno amato e continuano ad amare Sissi. E quel racconto fatto quasi in chiave moderna, tra amori e passioni travolgenti.