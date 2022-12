Sissi, anticipazioni 28 dicembre 2022: trama della seconda stagione, cast e quante puntate sono

Il momento tanto atteso dai fan è arrivato perché questa sera su Canale 5 prenderà il via la seconda e imperdibile stagione di Sissi, la serie evento che già ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori. Una serie incentrata sulla leggendaria sovrana dell’impero austro-ungarico, un’icona. E su Canale 5 oggi, domani e il 4 gennaio, andrà in onda la vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach presso la corte di Vienna.

Su Canale 5 la seconda stagione di Sissi

La seconda stagione, proprio come è successo per la prima, continua a raccontare, in chiave moderna, la storia di due giovani amanti, combattuti tra desideri personali e lotte di potere politico. Una rilettura pensata per una nuova generazione di spettatori, tra location magnifiche, costumi, acconciature. Al centro, come sempre, l’amore tra Sissi e Franz. Da una parte Elisabetta, che sceglie l’amore e coltiva le sue passioni, vivendo con dolore le nefandezze cui è chiamata alla corte di Vienna, dall’altra Franz, sovrano dell’impero Austro-Ungarico, che nasconde emozioni e sentimenti.

Quante puntate sono

Nella seconda stagione arriverà l’erede al trono, ma Sissi e Franz sono preoccupati per le nuove lotte di potere in Europa e per quella guerra che sembra imminente. Cosa succederà? Lo scopriremo nelle 3 puntate, che andranno in onda stasera, domani e il 4 gennaio su Canale 5 in prima tv, subito dopo Striscia la Notizia (per un totale di 6 episodi, 2 per ogni serata).

Cast di Sissi 2 e dove è stato girato

Nel cast Dominique Devenport, che interpreta Sissi. Ed è affiancata da Jannik Schumann (Franz). E ancora, tra gli attori:

David Korbmann

Desiree Nosbush

Tanja Schleiff

Giovanni Funiati

La seconda stagione, che è stata girata tra aprile e agosto del 2022, ha come sfondo diverse location: Lettonia, Lituania, Estonia, Austria, Ungheria, Germania. Ora, quindi, non ci resta che attivare il conto alla rovescia e vedere la prima e imperdibile puntata, che andrà in onda stasera.