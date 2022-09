Lino Guanciale, chi è la moglie Antonella Luizzi: età, lavoro, matrimonio, figli, Instagram

Torna, come ogni domenica, l’appuntamento con Domenica In. Mara Venier anche oggi è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto tra vita privata e carriera. E tra di loro ci sarà anche l’attore Lino Guanciale, che presto rivedremo di nuovo sul piccolo schermo nella serie tv ‘Sopravvissuti’.

Come si sono conosciuti Lino Guanciale e la moglie

Si chiama Antonella Luizzi la moglie di Lino Guanciale, noto attore. I due si sono conosciuti a Milano, all’Università: lei lavorava come docente. La donna, infatti, ha lavorato per la Bocconi come Teaching Assistant ed è socia e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Greenblu, insomma è ben lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo.

Il matrimonio

Antonella e Lino, che hanno sempre custodito gelosamente la loro privacy, si sono sposati in gran segreto nel 2020. Poi sui social l’attore, dopo il fatidico sì, ha pubblicato alcune foto. Dal loro amore è nato nel 2021 Pietro e la famiglia, oggi più che mai, è felice e complice.

Instagram

Non abbiamo molte informazioni su Antonella: pare che la donna sia un’insegnante e abbia 36 anni. Ma non sappiamo altro: Lino e Antonella, oggi marito e moglie, hanno sempre cercato di tenere lontano il loro amore dai riflettori e dal gossip. E ci sono riusciti perché hanno celebrato il matrimonio ‘di nascosto’, senza paparazzi. E Antonella sui social non compare.