Lino Guanciale: chi è, età, carriera, chi è la moglie, matrimonio, figlio, fiction, Instagram, Sopravvissuti

Tutto pronto per una nuova ed imperdibile puntata di Domenica In. Ricca di ospiti la puntata di oggi di Domenica In in onda dalle 14.00 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, e condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti anche Lino Guanciale, che presto tornerà in tv con la nuova serie tv Sopravvissuti.

Dagli esordi al debutto di Lino Guanciale

Lino Guanciale è nato ad Avezzano il 21 maggio del 1979 da padre medico e madre insegnante. Si è diplomato al liceo scientifico e poi ha frequentato la facoltà di lettere e filosofia dell’Università La Sapienza di Roma. Si è iscritto all’Accademia Nazionale d’arte drammatica di Roma, dove si è diplomato nel 2003 e ha ottenuto il Premio Gassmann.

Il successo al cinema e in tv

La sua carriera d’attore ha inizio in teatro e nel 2009 ha debuttato al cinema con Io, Don Giovanni di Carlos Saura. Nel 2011 Lino Guanciale ha, invece, esordito in televisione con la fiction Il segreto dell’acqua, trasmessa su Rai 1.

Nel 2019 ha condotto il documentario L’Aquila 3:32- La generazione dimenticata, dedicato al terremoto che ha colpito la città abruzzese nel 2009. Ecco alcune delle serie tv di successo che lo hanno visto tra i protagonisti:

Il segreto dell’acqua

Una grande famiglia

Che Dio ci aiuti

La dama velata

Don Matteo 10

Non dirlo al mio capo

L’allieva

La porta rossa

Mare Fuori

Il commissario Riccardi

Di cosa parla Sopravvissuti su Rai 1: la trama

Ora Lino Guanciale lo vedremo di nuovo sul piccolo schermo in Sopravvissuti, una nuova serie di Rai 1. Al centro della fiction la nave Arianna, che dopo due settimane di viaggio scompare nel nulla. Un anno dopo viene ritrovato il relitto presso le coste africane con solo 7 passeggeri sopravvissuti, tutti legati da un terribile segreto. Cosa è accaduto su quella nave?

Chi è la moglie, vita privata

Lino Guanciale è stato fidanzato fino al 2018 con l’attrice Antonietta Bello, conosciuta all’Università Iuav di Venezia. Lino Guanciale il 18 luglio del 2020 ha sposato la sua compagna, Antonella Liuzzi.

Dal 2005 l’attore opera anche come insegnante e divulgatore scientifico-teatrale all’Università e nelle scuole superiori. Nel 2015 Lino Guanciale ha vinto il Premio Flaiano come attore rivelazione dell’anno. Da febbraio 2019 partecipa al programma Miracolo Italiano trasmesso da Rai Radio 2 con la rubrica La Panchina di Lino.

Instagram: Lino Guanciale punta tutto sui social

Lino Guanciale ha un profilo Instagram e con l’account @lino_guanciale_official vanta quasi 500 mila followers.