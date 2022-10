Antonietta Bello, chi è l’ex fidanzata di Lino Guanciale: ‘Ho capito di essere lesbica’

Non si nasconde più e Antonietta Bello, ex fidanzata di Lino Guanciale (insieme per ben 10 anni), si è raccontata a cuore aperto sulle pagine del settimanale Diva e Donna. Ha ripercorso quella storia d’amore, finita nel 2018, poi ha confessato di aver scoperto, a 35 anni, di essere lesbica e di aver ritrovato la pace. Con se stessa, soprattutto.

Antonietta Bello e la scoperta di amare le donne

“Adesso non potrei più fidanzarmi né con lui né con un altro uomo. Mi piacciono le donne. A 35 anni ho capito di essere lesbica” – ha detto Antonietta Bello, che dopo la fine della storia con l’attore ha scavato dentro se stessa. “Per me è stato tutto naturale, non l’ho vissuto come uno strappato: è stato come se esserlo avesse fatto parte di me per sempre, per quanto sia emerso fra i 34 e i 35 anni. È stato un passaggio graduale, delicato, naturale, poco alla volta mi sono sempre più sentita attratta dalle donne”.

Chi è, che lavoro fa

Antonietta Bello è un’attrice friulana, nata nel 1986. Sappiamo che si è diplomata al Teatro Stabile di Genova, poi ha preso parte a molte serie tv famose come Che Dio ci Aiuti, Don Matteo, Un passo dal cielo, Un medico in Famiglia.

La storia d’amore con Lino Guanciale

Lino e Antonietta sono stati insieme per ben 10 anni, poi le loro strade si sono divise. Lei si è sentita attratta dalle donne, lui nel 2020 si è sposato con la docente universitaria Liuzzi e dal loro amore è nato anche un figlio.