La Porta Rossa 3, anticipazioni seconda puntata: trama episodi di mercoledì 18 gennaio 2023

Grande ritorno per la serie tv targata Rai La Porta Rossa al via da mercoledì 11 gennaio con il terzo e ultimo capitolo. La Porta Rossa 3 conclude infatti (almeno per il momento dato che non sembrerebbe in programma una quarta stagione) le vicende del commissario fantasma Leonardo Cagliostro, che deve cercare di chiudere il suo conto in sospeso con il mondo dei vivi. Ma cosa è successo nei primi due episodi? E soprattutto: cosa vedremo la prossima settimana?

Cosa è successo nella prima puntata

Il filo della storia si era interrotto alla fine della seconda stagione, andata in onda nel 2019, con l’interruzione dei rapporti tra il poliziotto (Lino Guanciale) e Vanessa che se n’era andata via con Federico. Le vicende ripartono a distanza di tre anni da quegli eventi: la ragazza (Valentina Romani) frequenta un’università in Slovenia, il centro studi di Parapsicologia. Nel frattempo Anna (Gabriella Pession) sta per lasciare la città avendo vinto un concorso come Giudice a Siena, forse l’occasione giusta per rifarsi una vita. Un episodio sconvolge però la trama: Trieste, nel corso di alcune proteste presso una centrale elettrica non proprio rispettosa dell’ambiente, piomba nell’oscurità. Tra le conseguenze indirette del blackout c’è anche anche un incidente mortale che avrà a che fare con le “vite” di tutti i personaggi della serie. E che li metterà, su fronti opposti, ad indagare gli uni contro gli altri.

La Porta Rossa 3, anticipazioni 11 gennaio 2023: cast dell’ultima stagione e trama episodi

Il cast

In questa nuova stagione ritroviamo tutti i personaggi dei precedenti due capitoli. I protagonisti sono sempre loro Lino Guanciale (Leonardo Cagliostro), Gabriella Pession (Anna Mayer) e Valentina Romani (Vanessa Rosic). Nel cast de La Porta Rossa 3 anche Gaetano Bruno (Diego Paoletto), Elena Radonich (Stella Mariani), Cecilia Dazzi (Elenora Pavesi), Carmine Recanoi (Federico Testa). Ma conosceremo più da vicino anche Katia Grego (Cristina Barbieri), Eugenio Krilov (Andrea Donda), Roberto Zibetti (Ludovico Muric), Nicola Pannelli (Gabriele Braida), Giulia Sangiorgi (Ksenija Muric) e Paolo Mazzarelli (Luka Levani) che entreranno, ognuno a modo loro, nelle intrigate pieghe del racconto.

Anticipazioni la Porta Rossa 3 seconda puntata 18 gennaio 2023

Questo, in linea generale per non spoilerare troppo a chi magari rivedrà la prima puntata con gli episodi 1 e 2 su Rai Play in streaming, è quanto accaduto all’inizio di questa terza stagione. Cosa vedremo allora nel prossimo appuntamento? Ricordiamo che la Porta Rossa 3 va in onda ogni mercoledì in prima serata su Rai 2 per quattro settimane con due episodi per ciascun appuntamento. Otto infatti saranno in tutto le puntate di questo terzo capitolo che ci terranno compagnia fino al prossimo 1 febbraio 2023. Sullo sfondo della trama sempre la stessa domanda: Cagliostro riuscirà a varcare la fatidica Porta Rossa e lasciare il mondo dei vivi?

In aggiornamento