La Porta Rossa 3, quante puntate sono? Le anticipazioni della terza stagione

Torna stasera in tv la serie soprannaturale di Rai 2 che vede come protagonista Lino Guanciale “nei panni” del commissario di Polizia Leonardo Cagliostro. A distanza di quattro anni infatti dall’ultima stagione torna in prima serata la serie La Porta Rossa 3 che ci porterà (forse) a concludere le vicende dell’intrigata trama, tra vecchie conoscenze e nuovi personaggi. Ma cosa vedremo in questa nuova stagione? Quale sarà il destino di Cagliostro? Riuscirà a varcare la Porta Rossa? Ecco dunque tutte le anticipazioni.

La Porta Rossa 3 quante puntate sono e quando va in onda

L’appuntamento con il terzo capitolo de La Porta Rossa 3 è fissato ogni mercoledì in prima serata su Rai 2. La produzione ha deciso di mandare in onda gli otto episodi che compongono questa nuova stagione due alla volta. Pertanto già oggi, 11 gennaio, vedremo le prime due puntate. Dopodiché, salvo cambiamenti nel palinsesto, La Porta Rossa 3 ci accompagnerà fino al 1 febbraio 2023.

Anticipazioni trama e spoiler episodi della serie con Lino Guanciale

In questo articolo vi abbiamo svelato il cast completo di questa nuova stagione. Nel terzo capitolo ritroveremo tutti i vecchi personaggi ai quali tuttavia se ne aggiungeranno degli altri. Come sempre però al centro della trama ci saranno gli intrecci tra i tre protagonisti ovvero Lino Guanciale (Leonardo Cagliostro), Gabriella Pession (Anna Mayer) e Valentina Romani (Vanessa Rosic). In particolare secondo le anticipazioni de La Porta Rossa 3 ci sarà un episodio a fare da traino a questo terzo capitolo che si preannuncia imperdibile: un incidente mortale, che fa seguito a un blackout improvviso che colpirà la città di Trieste, porterà i personaggi a ritrovarsi, in fazioni contrapposte, ad indagare l’uno contro l’altro. Sullo sfondo, come sempre, la domanda che ci accompagna sin dall’inizio? Cagliostro, alla fine, il poliziotto rimasto ucciso ma rimasto intrappolato tra i vivi, riuscirà a varcare la Porta Rossa abbandonando il regno dei vivi? Staremo a vedere.

La Porta Rossa 4 si farà?

Come per ogni serie quando si arriva al finale di stagione i fan sperano sempre in un ulteriore capitolo. Al momento però in tal senso non sembrano arrivare novità: sembrerebbe proprio che La Porta Rossa4 non ci sarà, nel senso che il terzo capitolo dovrebbe chiudere definitivamente le vicende del Commissario Cagliostro. Ma nel mondo delle serie tv si sa, mai dire mai. Intanto però tuffiamoci e gustiamoci questa terza stagione.

