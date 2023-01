Amici 22, cosa è successo a Capodanno con la noce moscata e perché Tommy è stato eliminato: cosa vedremo domenica 15 gennaio

Domenica 15 gennaio andrà in onda la seconda puntata di questo 2023 del talent show condotto da Maria De Filippi, Amici. La registrazione si è svolta ieri, 11 gennaio. Tra le anticipazioni ci sarebbe anche qualcosa che è successo la notte di Capodanno. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Sette allievi hanno commesso qualcosa di grave a Capodanno

Sette allievi della scuola di Amici nella notte dell’ultimo dell’anno, hanno commesso fatti gravi. Mancano in apertura di puntata Wax, Tommy Dali Maddalena, NDG, Samu e Valeria nei confronti dei quali sono stati presi provvedimenti disciplinari e viene specificato: “I ragazzi sono stati poi fatti entrare e sedere su degli sgabelli rossi. Nessuno ha detto cosa sia accaduto, ma a quanto pare si trattava di qualcosa di grave che è successo durante la notte di capodanno e che la produzione ha appreso solo lo scorso 6 gennaio, quindi post registrazione del 4 gennaio”.

Il rimprovero di Maria De Filippi

A rendere tutto ancora più misterioso il chiarimento della conduttrice che ha specificato che ai professori è stato dato in visione un video che non verrà trasmesso per rispetto del pubblico e degli allievi. La curiosità cresce soprattutto in relazione alla notizia che nella malefatta anche la ‘nove moscata’ avrebbe avuto un ruolo. Ma di cosa si tratta?

Sembrerebbe che i ragazzi puniti abbiano utilizzato la noce moscata come allucinogeno. Gli allievi in questione l’avrebbero sniffata e poi si sarebbero sentiti male. Tutto questo mentre Rudy Zerbi eliminato Tommy Dali e Lorella Cuccarini, invece, ha messo in sfida Valeria contro Cricca, eliminato la settimana scorsa che ha vinto ed è rientrato nella scuola. Valeria, invece, è stata eliminata. La produzione ha spiegato che Cricca è stato riammesso dopo che si è scoperto quanto accaduto lo scorso 31 dicembre. Tutto questo e tanto altro nella puntata che andrà in onda domenica prossima su Canale 5.