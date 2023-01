C’è Posta per Te finisce all’Agicom, legittimato amore tossico: ”Va in scena la misoginia”

Polemiche per la trasmissione di Maria De Filippi C’è Posta Per Te. Al programma ”va in scena la misoginia. La conduttrice doveva intervenire”. Nel dibattito che ha coinvolto il programma di Canale 5 in onda in prima serata, ora, si inserisce a gamba tesa anche l’associazione per i diritti delle donne Differenza Donna, che ha voluto segnalare il caso della coppia V.P. e S.R., la quale è stata ospite della prima puntata della nuova stagione del format. Il caso è stato segnalato da parte dell’associazione direttamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

GF VIP e C’è Posta per Te andranno in onda durante la settimana di Sanremo 2023? Cosa sappiamo

Polemiche a C’è Posta Per Te: ”Va in scena la misoginia”

Il programma, in sintesi, avrebbe incentivato una coppia a riunirsi pacificamente, nonostante i cattivi atteggiamenti dell’uomo, così come emersi durante il racconto della donna. Secondo l’associazione si tratta di un fatto grave che la conduttrice non avrebbe dovuto permettere. Nella nota inviata dall’Associazione che dal 2020 gestisce le segnalazioni a 1522, ovvero il numero nazionale antiviolenza e antistalking attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità Dell’uomo sulla donna, si legge: ”La trasmissione ha divulgato la storia di una relazione sentimentale connotata da sopraffazione, denigrazione e mortificazione rappresentando una dinamica misogina delle relazioni. Ciò per noi è molto grave in quanto ha riprodotto e legittimato in un vasto pubblico, quale è quello di un programma in prima serata del sabato, trattamenti inaccettabili che configurano, se abitualmente riprodotti nelle relazioni, reati molto gravi che offendono beni giuridici di rango costituzionale”.

Le ragioni della polemica a C’è Posta Per Te

Dunque, per parafrasare, la trasmissione di Maria De Filippi è finita direttamente al centro delle recenti critiche perché pare abbia aiutato la dona della coppia in questione a riaprire le porte a una relazione tossica, e lo avrebbe fatto nonostante il racconto fatto dalla stessa, dal quale erano emersi chiaramente i comportamenti molesti e vessatori avuti dall’ex marito nel corso del tempo. Insomma, la trasmissione ha cercato di ricucire un rapporto che doveva essere troncato di netto, e facendolo, è come se avesse giustificato anche gli atti e gli atteggiamenti del passato.