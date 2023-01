Amici 22, anticipazioni registrazione 11 gennaio 2023: ospiti, sfide, serale ed eliminati di domenica 15 gennaio

Nuovo anno e nuovo appuntamento con Amici, la scuola d’Italia, quella più spiata e famosa di sempre. Il talent show, ormai da settembre, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori, di ogni generazione. Tra gare di canto, ballo, sfide mozzafiato, ospiti e giudici che non le mandano certo a dire. Il serale si avvicina, in pochi riusciranno ad ottenere la tanto ambita maglia e il percorso dei giovani cantanti e ballerini si fa, settimana dopo settimana, sempre più complicato. Tra discussioni e dubbi. Ma cosa succederà nella prossima puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda domenica 15 gennaio, come sempre a partire dalle 14?

Michele Bravi come ospite ad Amici domenica 15 gennaio 2023

Stando alle primissime anticipazioni diffuse come sempre dalla pagina Instagram Amici News e pubblicate sul sito Superguidatv, Michele Bravi tornerà ad Amici come ospite. E, probabilmente, giudicherà la gara di canto. La settimana scorsa i cantanti sono saliti sul palco e si sono trovati di fronte Fiorella Mannoia, Ermal Meta e Beppe Vessicchio, mentre i ballerini hanno dovuto fare i conti con i giudizi di Rossella Brescia. Che ha premiato, facendola salire in classifica, la ballerina Maddalena del team di Emanuel Lo.

Chi viene eliminato, le sfide

Dopo l’eliminazione inaspettata di Cricca, che è stato messo in sfida da Rudy Zerbi, e di Rita Danza, allieva della Celentano ultima nella classifica ballo, l’attesa dei telespettatori è molta: altri allievi verranno eliminati? Cosa succederà in puntata?

A quanto si apprende dalle prime anticipazioni Tommy Dali sarebbe stato eliminato da Amici 22 per gravi comportamenti. La puntata è iniziata con i banchi vuoti di: Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG. I ragazzi sono stati poi fatti entrare e sedere su degli sgabelli rossi. Nessuno ha detto cosa sia accaduto, ma a quanto pare si trattava di qualcosa di grave che è successo durante la notte dell’ultimo dell’anno e che la produzione ha appreso solo lo scorso 6 gennaio, quindi post registrazione del 4 gennaio.

Gare di ballo, canto e maglie del serale

Non mancheranno, come sempre, le gare di ballo e di canto che verranno giudicate dai professionisti. Come sempre si parlerà del serale, che si avvicina. Il primo allievo ad aver ottenuto la maglia, quella tanto ambita, è stato Ramon, ballerino di danza classica del team Alessandra Celentano. Si aggiungerà qualcun altro? Chi riuscirà ad ottenere il pass per l’ultimo scoglio del programma? Non ci resta che seguire la puntata di domenica 15 gennaio per scoprirlo!

Nella parte del canto, sono entrati 6 sfidanti. Zerbi ha deciso di eliminare, visti i precedenti, Tommy. Lorella Cuccarini, invece, ha mandato in sfida Valeria. Inizialmente la prof voleva fare una sostituzione, ma la produzione ha detto che si poteva anche fare una sfida. Per finire anche gli altri ragazzi sono andati in sfida. A sfidarla, il rientrante Cricca. E… sorpresa delle sorprese quest’ultimo ha vinto ed è rientrato nella scuola di Amici 22.

La sfida di Samu, Maddalena, Wax e NDG

Samu ha affrontato la sfida con un ballerino di hip hop davvero molto bravo e la sfida è stata congelata perché la giudice non sapeva cosa decidere. Samu balla “Ain’t nobody” con una bomboletta spray rossa, poi ha fatto una battle contro lo sfidante, ovvero contro Paki, sulle note di Sexy back e di un’altra canzone. Giudice: Bernabini. Quest’ultima non ha voluto scegliere chiedendo di rimandare la sfida a settimana prossima e dare il tempo ai ragazzi per preparare una comparata.

Per il resto gli altri ragazzi, ovvero Maddalena, Wax e NDG, hanno vinto tutti le rispettive sfide. Maddalena ha ballato Acapella. La sfidante Martina ha ballato Voilà: giudice della sfida: Garrison. L’ex prof della scuola non ha voluto interrompere il percorso di Maddalena e le ha dato la vittoria.

Il ritorno di Rita per una borsa di studio

Rita ha fatto ritorno nella scuola di Amici 22, dopo l’eliminazione di settimana scorsa, eliminazione voluta da Alessandra Celentano in vista del Serale, per ricevere una borsa di studio dal New York Jersey Ballet.

Le prove sponsor e compiti

La prova Tim è stata vinta da Mattia. Il ballerino ha poi eseguito anche il flamenco voluto da Alessandra Celentano. Mattia durante il compito della Celentano si è fatto male al piede e gli è uscito il sangue. La maestra, alla fine, gli ha fatto tanti complimenti dicendogli che ha molto potenziale, ma nonostante ciò non ha comunque superato la prova. Samuel ha fatto il compito di Alessandra Celentano. Quest’ultima gli ha detto di aver visto un leggero miglioramento, ma nulla di così rilevante. Anche qui nonostante alcuni complimenti il compito non è stato superato.

Articolo in aggiornamento