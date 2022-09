Ramon Agnelli, chi è il ballerino di Amici 22: età, dove vive, fidanzata, foto, Instagram

Il talent Amici di Maria De Filippi, che da anni appassiona migliaia e migliaia di telespettatori, ha riaperto i battenti. E sono di nuovo tanti i ragazzi, tutti giovanissimi, che hanno deciso di mettersi alla prova e di fare un lungo percorso, tra sfide e gare. Tra di loro, come ballerino, anche Ramon Agnelli.

Il percorso di Ramon Agnelli come ballerino

Ramon Agnelli è un giovane ballerino di danza classica, ha 21 anni e vive a Milano, stando almeno a quello che scrive sui social. Sappiamo che ha frequentato l’Istituto Marcelline di Milano e l’Accademia Ucraina di Balletto. Ma non solo. Nel 2019 il giovane ha partecipato al Prix de Lausanne, dove è arrivato in semifinale: unico ballerino italiano a fare questo passo in quell’anno.

“Sono cresciuto con mia sorella, che amo. Ho avuto esperienze professionali, anche alla Scala. E Amici perché penso che sia un’opportunità per farmi conoscere come sono” – ha detto durante la presentazione del talent.

Ha preso parte anche alo Youth American Grand Prix ed è stato solista dell’Atlanta Ballet e Tulsa Ballet. Insomma, giovanissimo e già una carriera brillante nel mondo della danza. Che è la sua più grande passione.

Chi è la fidanzata, vita privata

Non sappiamo molto della sua vita privata, dai social non fa trapelare nulla. Ma sicuramente lo conosceremo durante il suo percorso ad Amici.

Instagram di Ramon Agnelli

Ramon ha un profilo Instagram e con l’account @ramon_agnelli vanta quasi 4.000 followers.