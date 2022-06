Amici 22, Michele Bravi nuovo prof di canto: prenderà il posto di…

Nonostante sia passato davvero poco tempo dalla finale di Amici, che ha visto trionfare il cantante e musicista Luigi Strangis, ora tutti gli occhi e le attenzioni sono sulla prossima edizione. E sul cast dei maestri, tra ballo e canto, che potrebbe fare i conti con qualche cambiamento e con qualche novità. Tra i nomi di eventuali futuri insegnanti c’è anche quello di Michele Bravi, proprio come ha riportato il quotidiano Il Messaggero, che dà quasi per certo il suo ‘ingresso’ nel talent show. Ma chi andrà a sostituire? Chi, quindi, dovrà lasciare la scuola più famosa di sempre?

Quali sono gli insegnanti della prossima edizione di Amici?

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano non si toccano: la coppia più simpatica della ‘tele’ continuerà quasi sicuramente a essere presente nel talent, con i loro ‘balletti’, i loro giudizi pungenti. A rischio, invece, sembrerebbero esserci Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini: una di loro dovrà lasciare la scuola? Una di loro verrà sostituita proprio da Michele Bravi? Al momento, come si può immaginare, non c’è nessuna certezza: è troppo presto, anche se a breve inizieranno i casting per formare la classe della prossima edizione. Maria De Filippi, che non ha mai nascosto di stimare Michele Bravi, lo ha voluto fortemente dietro il banco degli insegnanti? Non ci resta che aspettare e scoprire cosa accadrà ad Amici, programma che continua a essere una conferma del palinsesto di Canale 5!