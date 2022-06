Amici, in arrivo nuova insegnante di danza, svelato il nome: ecco chi è

Amici di Maria de Filippi è finito da poche settimane e già sono iniziati i casting per la nuova stagione. Sarà una stagione ricca di novità a partire, secondo alcune indiscrezioni, da alcuni cambi tra i professori. Dopo il presunto addio di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, ecco in arrivo un nuovo insegnante di danza. Vediamo di chi si stratta!

Chi è la nuova insegnante di danza

A dichiarare il suo interesse per il programma, proponendosi come la prossima insegnante di danza, Matilde Brandi. Una nota ballerina e showgirl, che ha ottenuto un grande successo soprattutto negli anni ’90. Aveva avuto poi un momento di ‘calo’, allontanandosi dai riflettori.

Due anni fa però è tornata più forte di prima partecipando come concorrente del Gf Vip. Lì ha raccontato della sua passione per la danza, che “non finirà mai”.

Amici, “io come la Celentano”

Ha inoltre dichiarato di pensarla come la maestra Celentano. “La danza non è per tutti”. Ma si dissocia dalle considerazioni fisiche. Vorrebbe tanto fare il giudice anche date le sue esperienze nel settore. Potrebbe essere una nuova sfida per rimettersi in gioco. Chissà cosa ne penserà Maria, forse potrebbe sostituire Raimondo Todaro.