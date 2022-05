Anna Pettinelli lascia Amici: al suo posto Alessandra Amoroso

Amici21, il famoso talent di Canale5, è appena terminato: a trionfare è stato Luigi, talentuoso cantante della squadra Zerbi-Celentano. Ma ora il pensiero è già alla prossima edizione e i cambiamenti sembrerebbero essere dietro l’angolo, modifiche che riguardano il corpo docenti. Chi dei professori dovrà lasciare la trasmissione

Anna Pettinelli lascia Amici?

Il nome più chiacchierato per una sostituzione è quello di Anna Pettinelli, docente di canto nella scuola di Amici che quest’anno ha fatto squadra insieme alla docente di ballo Veronica Peparini. In questa edizione, infatti, Anna non ci è andata tanto leggera con i giudizi sugli allievi. Sebbene per i ragazzi della propria squadra abbia (quasi) sempre riservato delle belle parole, per gli allievi delle altre squadre non è accaduto lo stesso. Non sono mancati anche gli scontri con gli altri professori, in particolare con Rudy Zerbi che spesso si è scontrato direttamente con la donna proprio per questo suo comportamento.

Questo comportamento, a tratti acido, non è piaciuto a molti, e forse men che meno alla padrona di casa Maria De Filippi che più di una volta è dovuta intervenire per placare gli animi agitati.

Chi prenderà il suo posto?

Si vocifera che Maria De Filippi abbia già trovato un nome per “rimpiazzare” la Pettinelli. Si tratterebbe di un’ex allieva diventata ormai famosissima grazie alla sua straordinaria voce e alla sua dolcezza. Il nome è quello di Alessandra Amoroso, sempre bene accetta nel programma dove ha esordito nel 2009. Al momento non ci sono conferme. Bisognerà attendere l’inizio della prossima edizione.

