Lorella Cuccarini: chi è, età, carriera, ballerina, chi è il marito Silvio Testi, figli, Instagram, altezza, dove abita, canzoni, Amici

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Direttamente da Amici, talent show di Maria De Filippi, arriveranno in studio gli ultimi due eliminati, Calma e Christian, ma ci saranno anche i maestri Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Chi è Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini è nata a Roma il 10 agosto del 1965 ed è una nota conduttrice, ballerina, attrice e conduttrice radiofonica. I genitori si sono separati quando lei aveva appena 10 anni e da allora la donna ha pochi rapporti con il padre. Ha conseguito la maturità linguistica da privatista, ma ha sempre nutrito grande passione per la danza e il mondo dello spettacolo. Ha iniziato a muovere i primi passi a soli 9 anni, quando ha frequentato la scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi, poi a 12 anni ha fatto la sua prima apparizione sul piccolo schermo nel varietà Ma che sera, condotto da Raffaella Carrà.

Da lì ha continuato la sua gavetta come ballerina e proprio durante uno di quei programmi è stata scoperta da Pippo Baudo, che l’ha voluta al suo fianco come showgirl nei varietà del sabato sera di Raiuno, Fantastico 6 e Fantastico 7, poi è passata a Mediaset nello show Odiens di Antonio Ricci, la cui sigla La notte vola ha riscosso molto successo negli anni.

La carriera

Lorella Cuccarini negli anni ’90 ha formato un sodalizio professionale con Marco Columbro. Insieme, infatti, hanno condotto diverse edizioni di varietà come Buona domenica, Paperissima. Poi, nel 1993 ha condotto il Festival di Sanremo, al quale nel 1995 ha partecipato come cantante in gara. Ballerina, showgirl, conduttrice e cantante, molto attiva anche in teatro, dove ha preso parte a diversi musical. Ma non solo. Lorella Cuccarini è anche stata attrice di diverse fiction come Piazza di Spagna, Amiche, Lo Zio D’America e l’Isola di Pietro e nel 2011 è stata insignita del titolo di Commendatore della Repubblica.

La vita in diretta nel 2019 e il rapporto con Alberto Matano

Nel 2019, per la prima volta, Lorella Cuccarini è stata alla guida di un programma a cadenza quotidiana, La Vita in diretta, affiancata da Alberto Matano. L’appuntamento per la conduzione dell’edizione successiva, però, non è stato rinnovato nonostante gli ottimi ascolti. Prima dell’ultima puntata della stagione, la presentatrice avrebbe inviato una mail interna ai collaboratori del programma esprimendo disappunto su come è stata trattata durante l’anno dal suo collega, dipinto come una persona dall’ego sfrenato e maschilista.

L’esperienza ad Amici

Dopo l’esperienza con la Rai, Lorella Cuccarini è tornata a lavorare a Mediaset e nel 2020 è diventata insegnante di danza nel talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Ora è stata riconfermata, ma come insegnante di canto. E insieme a Raimondo Todaro è capitana di una squadra di giovani ragazzi, tutti molto talentuosi.

Chi è il marito, figli e vita privata

Ma veniamo ora alla vita privata. Lorella Cuccarini dal 1991 è sposata con Silvio Capitta, noto produttore discografico e televisivo. Dal loro amore sono nati quattro figli: Sara (ha 26 anni e lavora nel settore immobiliare), Giovanni (classe 1996), Chiara e Giorgio (gemelli, nati nel 2000).

Instagram

Su Instagram è molto seguita. Con il suo account @lcuccarini vanta 400 mila followers.