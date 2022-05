Fiocco azzurro ad Amici: Giulia è incinta, la ballerina aspetta un bambino

Amici non è solo il programma che realizza i sogni dei ballerini e cantanti che ci partecipano. Da sempre, data la struttura del format, in cui gli allievi vivono e condividono le emozioni più grandi insieme, sono nati tantissimi amori tra le “casette”. Uno dei più amati fu quello tra Emma Marrone e Stefano, una storia che in tanti ricordano ancora oggi. L’amore sbocciato tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta è sicuramente andato meglio, la ballerina infatti è in dolce attesa e sta aspettando un bel maschietto. Ecco la loro storia.

Leggi anche: Serale Amici 21, anticipazioni semifinale di sabato 7 maggio: chi sono i finalisti, chi è stato eliminato

Gli amori ad Amici

Oltre la coppia Emma Marrone Stefano De Martino, nella stessa edizione era nato l’amore tra la professionista Elena d’Amario e il cantante Enrico Nigiotti. I due si erano talmente tanto innamorati che Enrico aveva deciso di abbandonare il programma per non far eliminare Elena. Dopo un po’ di tempo i due si sono lasciati. E come nelle favole più belle, si sono ritrovati nella scuola di Amici dopo più di 10 anni. Lui, per promuovere il disco, lei come ballerina professionista del programma che l’aveva formata.

Ancora, Raimondo Todaro e la bellissima Francesca Tocca, professionista di latino americano nel programma, sono addirittura sposati. Tuttavia, un po’ di tempo fa lei avrebbe avuto una storia con l’ex allievo di Amici Valentin. I due però si sono lasciati presto.

Leggi anche: Amici: Lorella Cuccarini dice addio al programma

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta

Loro sono sicuramente una delle coppie che ultimamente sta facendo innamorare sempre di più il web. Lui un coreografo eccezionale, lei una ballerina stupenda. Nonostante la gravidanza infatti non si è voluta fermare per nessun motivo. Anzi, continua a ballare con il suo piccolo nel pancione sperando di poter trasmettere la stessa passione. Finalmente i due hanno annunciato il sesso e sarà proprio un bel maschietto.