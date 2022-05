Serale Amici 21, anticipazioni semifinale di sabato 7 maggio: chi sono i finalisti, chi è stato eliminato

Manca davvero poco e si può attivare il conto alla rovescia per la semifinale di Amici, il talent show di successo che si sta avvicinando alla finale: chi dei ragazzi ancora in gara si è aggiudicato un ‘posto’ nell’ultima puntata? E chi, invece, ha dovuto rinunciare al sogno della vittoria? La puntata, che andrà in onda sabato 7 maggio in prima serata, è stata registrata e il profilo Twitter Amici News, come sempre, ha fornito tutte le anticipazioni (e gli spoiler) per i più curiosi, per quelli che non riescono ad aspettare.

Sissi, Michele e Luigi sono in finale: cosa vedremo sabato

Sono sette gli allievi di Amici rimasti in gara: Alex, Luigi, Albe, Sissi, Dario, Serena e Michele. Ma solo cinque di loro andranno in finale, che è prevista sabato 21 maggio. Per la semifinale, che vedremo tra qualche giorno, Maria De Filippi ha cambiato le regole: saranno sempre tre le manche, ma questa volta non eliminatorie. Anzi, saranno fondamentali per decretare i primi tre finalisti. Tutti gli altri allievi, invece, andranno al ballottaggio finale e solo due avranno il ‘pass’ per l’ultima puntata.

Stando alle anticipazioni di Amici News, la prima finalista sarebbe la cantante Sissi, seguita dal ballerino di danza classica Michele. Il terzo finalista, invece, sarebbe Luigi.

Chi tra Albe, Serena, Alex e Dario andrà in finale?

Al ballottaggio finale, quindi, sarebbero finiti Albe, Serena, Alex e Dario: due di loro verranno eliminati, gli altri, invece, andranno in finale insieme a Sissi, Luigi e Michele. Maria De Filippi, però, comunicherà l’esito del verdetto in casetta, quindi la suspense resta alta.

Quando va in onda la finale?

La finale, inizialmente prevista il 14 maggio, cambia giorno per via dell’Eurovision. Quindi, salvo cambiamenti del palinsesto, il nome del vincitore verrà decretato sabato 21 maggio. Chi trionferà?

Marco Mengoni arriva in studio come ospite

Stando alle anticipazioni, dopo aver annunciato i tre finalisti in studio, Maria De Filippi, nel corso della semifinale, accoglierà Marco Mengoni. È lui l’ospite speciale del talent show, che si esibirà davanti al pubblico e ai tre giudici.