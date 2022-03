Alex di Amici 2021: chi è, età, cognome, vita privata, canzoni, Instagram, il rapporto con Cosmary

Dopo sfide, esibizioni e gare, finalmente per gli allievi di Amici, il talent show di successo di Maria De Filippi, è arrivato il momento del Serale, la fase finale della trasmissione ambita e desiderata da tutti. Un percorso lunghissimo, fatto di alti e bassi, ma 18 ragazzi, tra cantanti e ballerini, sono riusciti a ottenere la maglia d’oro. Tra loro anche Alex Wyse, all’anagrafe Alessandro Rina, che ha sempre fatto parte del team di Lorella Cuccarini.

Chi è Alex di Amici 21, di dov’è

Alex, all’anagrafe Alessandro Rina, è nato il 16 giugno del 2000 a Como, sotto il segno dei Gemelli. Ha 21 anni e sappiamo che ha frequentato il Chesterton Community College a Cambridge, poi nel 2019 si è diplomato alla BIMM di Londra. Ha lavorato come fattorino con Deliveroo e come cassiere in alcuni pub di Londra e Cambridge, senza mai abbandonare la sua più grande passione: la musica.

L’esperienza ad Amici

Alex a settembre è diventato a tutti gli effetti allievo della scuola di Amici, sostenuto da Lorella Cuccarini. Con il suo inedito ‘Sogni al cielo’ ha stupito tutti e i suoi singoli ora sono molto ascoltati e passati anche in radio. Un bel traguardo per Alex, uno dei primi che ha ottenuto la tanto ambita maglia d’oro e che è stato apprezzato da tanti giudici. Tra i suoi inediti anche Tra Silenzi (Roma) e Ammirare tutto. L’ultimo pezzo ‘Senza chiedere permesso’ gli è stato ‘regalato’ da Michele Bravi: un brano scritto dal cantautore, molto profondo e tagliente.

Chi è la fidanzata

Alex prima di entrare nella scuola di Amici era fidanzato con una ragazza di nome Chiara. Poi però proprio lì, tra i banchi, ha conosciuto e si è innamorato di Cosmary, anche lei allieva di Amici, ballerina del team di Alessandra Celentano. Prima la simpatia, poi finalmente i baci passionali. Che per Alex significano molto visto che è caratterialmente timido e introverso.

Instagram e curiosità

Il giovane cantante è molto seguito su Instagram. Con l’account @iamalexwyse vanta oltre 280 mila followers. Tra le curiosità, invece, sappiamo che suona il pianoforte e vive a Milano.