Sissi di Amici 2021: chi è, età, cognome, canzoni, Instagram, fidanzato, di dov’è

Dopo sfide, esibizioni e gare, finalmente per gli allievi di Amici, il talent show di successo di Maria De Filippi, è arrivato il momento del Serale, la fase finale della trasmissione ambita e desiderata da tutti. Un percorso lunghissimo, fatto di alti e bassi, ma 18 ragazzi, tra cantanti e ballerini, sono riusciti a ottenere la maglia d’oro. Tra loro anche Sissi, all’anagrafe Silvia Cesana, che ha sempre fatto parte del team di Lorella Cuccarini.

Chi è Sissi di Amici: nome, canzoni

Sissi, all’anagrafe Silvia Cesana, è nata a Merone, in provincia di Como, nel 1999. E’ giovanissima, ha 22 anni e ha, fin da piccola, mostrato una grande passione per la musica. E’ conosciuta con lo pseudonimo di Sissi e la sua carriera è iniziata prestissimo, grazie al supporto della casa discografica Sugar, che ha puntato sul suo talento. La ragazza si è fatta notare, ha pubblicato dei pezzi su Spotify, poi nel 2020 ha partecipato ad Ama Sanremo, dove ha presentato il singolo ‘Per farti paura’, brano che le ha aperto le porte del Festival di Sanremo.

L’esperienza a X Factor

Durante il terribile periodo del Covid, Sissi si è impegnata tantissimo e ha pubblicato due singoli nel triste periodo del lockdown: Versus e Sento. Ma non solo. Prima di approdare ad Amici, ha partecipato a X Factor, talent condotto da Alessandro Cattelan: qui si è fatta conoscere e apprezzare, ha stupito i giudici Mika, Manuel Agnelli, Sfera Ebbasta e Malika Ayane e ha ottenuto addirittura una standing ovation. Tutti in piedi, tra gli applausi, per la sua esibizione. Avventura, però, che si è conclusa agli home visit.

Amici

Dopo quell’esperienza, Sissi non si è persa certo d’animo ed è entrata a far parte di Amici, voluta da Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Alla fine, la cantante ha deciso di farsi seguire dalla Cuccarini ed è stata una delle prime, insieme ad Alex, ad ottenere la maglia del Serale. Ha sempre trionfato alle classifiche, collezionato voti altissimi e i suoi singoli Come come, stupidi lovers e Danshari sono già in rotazione nelle radio.

Chi è il fidanzato

Sissi, proprio nella scuola di Amici, ha conosciuto il ballerino Dario, che è più piccolo di lei. Prima una semplice simpatia, poi la decisione di approfondire e di lasciar perdere tutti i dubbi. Ora sono felici e innamorati, insieme andranno al Serale!

Instagram e curiosità

Ha un profilo Instagram e con l’account @sissi.music vanta oltre 110 mila followers. Sissi nel 2019 si è esibita con Rkomi e i suoi artisti preferiti sono David Bowie, Amy Winehouse e Marc Bolan. Ha molti tatuaggi, è legata alla madre e a tutta la sua famiglia. Vive in un mondo tutto suo, ma quando canta fa sognare!