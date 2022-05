Serale Amici 21, anticipazioni (registrazione) della semifinale di sabato 7 maggio 2022: ospiti, chi viene eliminato

Dopo l’eliminazione del ballerino di latino americano Nunzio, che non è riuscito questa volta a battere il cantante Albe, torna il penultimo appuntamento con il Serale di Amici, il talent show che da mesi, ormai, sta appassionando su Canale 5 migliaia e migliaia di telespettatori. La finale si avvicina, la gara si fa sempre più dura e tra prove e sfide, solo uno degli allievi riuscirà a vincere e a prendere il posto, seppur simbolicamente, dell’ex campionessa Giulia Stabile. Chi avrà questo privilegio? E cosa succederà nella semifinale di sabato 7 maggio?

La semifinale di Amici: cosa è successo nella puntata registrata oggi

Ancora troppo presto per sapere cosa succederà nella semifinale, l’ultima puntata che verrà registrata proprio oggi nel tardo pomeriggio. L’ultimo appuntamento, quello con la finale, sarà in diretta perché spetterà al pubblico decidere chi eliminare e chi far vincere. Ma nella semifinale, proprio come è accaduto le scorse settimane, saranno tre le manche e probabilmente solo uno dei ragazzi verrà eliminato: a chi toccherà questa brutta sorte?

Le squadre e quali sono gli allievi in gara

Al momento, la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini può contare sul talento di Dario e Albe, mentre Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini potranno ancora schierare Serena, Alex e Sissi. La squadra degli agguerriti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è composta da Luigi e Michele. Chi di loro verrà eliminato? A rischio più di tutti sembrerebbe esserci Dario, uno degli allievi che è finito già al ballottaggio finale.

Quando va in onda la finale di Amici?

La finale di Amici, che era prevista il 14 maggio, andrà in onda sabato 21 per lasciare spazio all’Eurovision Song Contest. Quindi, salvo cambiamenti del palinsesto, tra due settimane conosceremo il nome del vincitore del talent show di successo.