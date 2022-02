Elena D’Amario: chi è, età, Amici 2009, carriera, chi è il fidanzato, Instagram, Enrico Nigiotti, libro, vita privata

Tutto pronto per l’imperdibile appuntamento con Uomini e Donne. Oggi l’attenzione è su Luciano, un arzillo signore che ama ballare. Così Maria De Filippi ha deciso di fargli conoscere Elena D’Amario, ballerina di Amici.

Elena D’Amario: chi è, età, carriera

Elena D’Amario è nata a Pescara il 17 giugno del 1990 ed è una nota ballerina e coreografa. Ha debuttato in televisione nel 2008 quando ha partecipato al programma televisivo condotto da Rita Dalla Chiesa, Il ballo delle debuttanti. Poi è entrata a far parte della scuola di Amici nella nona edizione, fortemente voluta dal coreografo e mastro Steve La Chance. Da lì David Parson ha deciso di farla entrata nella sua compagnia, dove ha lavorato fino al 2019. Dopo essere entrata a far parte della scuola, si è trasferita a New York e ha iniziato dei tour mondiali. Dal 2015 Elena è ballerina professionista e coreografa ad Amici. Nel 2021 ha pubblicato anche un libro dove racconta la sua storia, Salto, edito da Mondadori.

Elena D’Amario: chi è il fidanzato, vita privata

Elena D’Amario dopo la storia d’amore con Enrico Nigiotti, anche lui allievo della scuola di Amici nella stessa edizione, pare abbia ritrovato la serenità con Alessio La Padula, anche lui ballerino. Sarà davvero così?

Elena D’Amario: Instagram

Molto seguita su Instagram. Con il suo account @elenadamario vanta oltre 1 milione di followers.