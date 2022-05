Michele Morrone ed Elena D’Amario di nuovo insieme: ufficiale il loro ritorno di fiamma

Una storia travagliata dal 2019. Ma questa volta il loro amore sembra ufficiale. Prima la storia pubblicata nel profilo di Michele Morrone poi i video che li ritraggono insieme, mano per la mano, nel centro di Pescara. Due personaggi passionali e decisamente amati dal pubblico. Una coppia invidiata che, da un po’ di tempo, fa parlare molti.

La storia d’amore con Elena D’Amario

Per la prima volta sono stati insieme nel 2019. Decisero però di lasciarsi per ragione che non hanno mai chiarito. Poi la ballerina si sarebbe fidanzata con l’ex allievo di Amici Alessio Lapadula, suo corteggiatore da sempre. Dopo tre anni sembra però che tra l’attore e la ballerina sia tornato il sereno.